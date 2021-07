Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag nach einer Kollision mit einem Pkw in Mistelbach ums Leben gekommen.

Polizeiangaben zufolge erlag der 21-Jährige im Landesklinikum in der Bezirksstadt seinen Verletzungen. Der Mann aus dem Bezirk Gänserndorf war in den Morgenstunden auf der L35 gegen den abbiegenden Wagen eines 40-Jährigen gekracht und in ein angrenzendes Feld geschleudert worden. Der Unfallgegner des Bikers erlitt leichte Blessuren.