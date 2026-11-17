Das Länderspieljahr 2027 steht ganz im Fokus der Qualifikation für die EM 2028. Doch bei den rund fünf Heimspielen werden zahlreiche ÖFB-Fans wieder enttäuscht.

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Die Anzahl der Pflichtspiele ist abhängig von der EURO-Quali-Auslosung am 6. Dezember in Belfast, wo die ÖFB-Auswahl aus Topf zwei gezogen wird.

Sollte Österreich in eine Vierergruppe mit einem der acht Nations-League-Viertelfinalisten gelost werden, würde die Quali erst Ende September beginnen, weil die Nations League an den Doppelterminen im März und Juni entschieden wird. In diesem Fall gäbe es für Österreich nur sechs Gruppenspiele, die ersten vier Ländermatches 2027 würden allesamt Testpartien sein.

Neuhold: "Sind unsere bevorzugten Standorte"

Aufgrund der Pläne in der Schwebe sind auch die Austragungsorte der Heimspiele noch komplett offen. "Wien und Linz sind nicht in Stein gemeißelt, aber aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre unsere bevorzugten Standorte", meinte der ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold.

Es klingt, als würden die Fußball-Hauptstädte Klagenfurt, Salzburg, Graz oder Innsbruck wieder einmal durch die Finger schauen. Wie schon viele Jahre in Folge.

Seit fünf Jahren heißt es warten

Das letzte Heimspiel des ÖFB-Teams, das nicht in Wien oder Linz ausgetragen wurde, ist lange her. Klagenfurt durfte zuletzt im November 2021 für den ÖFB die Pforten öffnen.

Noch einmal ein Jahrzehnt davor waren sie zuletzt in Graz. Am 7. Juni 2011 war das Match gegen Lettland das letzte Länderspiel in der Steiermark.

Gut genug für UEFA, aber nicht den ÖFB

Noch merkwürdiger ist der Fall in Salzburg. Die Bullen-Arena schaffte es gar das UEFA-Supercup-Finale anzulocken, nicht aber die eigene Nationalmannschaft. Der rote Faden scheint Lettland zu sein, am 6. September 2019 gab es einen 6:0-Sieg gegen das Team vom Baltikum.

Bei der Heim-EM 2008 noch heiß begehrt, wartet auch das Tivoli-Stadion in Innsbruck vergebens. Seit dem 30. Mai 2018 ist Funkstille im Westen.

Vom ÖFB-Liebling zum Bankplatz

Das Wörthersee Stadion in Klagenfurt, einst einer der Favoriten des ÖFB, war am 15. November 2021 in der WM-Quali letztmals im Einsatz.

Fans in ganz Österreich fragen sich also: Wann kann ich mein Nationalteam sehen, ohne eine lange Reise auf mich zu nehmen? Ändern sich die Pläne des ÖFB nicht, könnte die Warterei noch länger anhalten.