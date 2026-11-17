Der Aufstieg in die Nations League ist bereits fixiert, Teamchef Ralf Rangnick will im heutigen Duell mit Israel (20.45 Uhr) ungeschlagen bleiben. Gleichzeitig dürfen sich zwei junge Spieler auf einen ganz besonderen Abend freuen.

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LASK-Torhüter Lukas Jungwirth und Sturms 17-jähriger Offensivkicker Luca Weinhandl stehen vor ihrem Debüt im Nationalteam. Besonders von Weinhandl hält Rangnick viel. "Für einen 17-Jährigen ist er schon sehr reif", lobte der Teamchef den Sturm-Youngster.

Ausfälle beschäftigen

Allerdings muss Rangnick kräftig umbauen. Gleich zwölf Spieler stehen diesmal nicht zur Verfügung. Neben dem pausierenden Marcel Sabitzer fallen kurzfristig auch Romano Schmid aus privaten Gründen und Yusuf Demir wegen einer Knieprellung aus. Gerade Demirs Ausfall schmerzt den Teamchef: "Yusi hätte von Start weg gespielt."

Weiter ohne Niederlage

Trotz der vielen Ausfälle sieht Rangnick die bisherigen Leistungen positiv. Es sei schließlich nicht selbstverständlich, nach der WM-Qualifikation mit so vielen personellen Veränderungen weiterhin ungeschlagen zu sein.

Kalajdzic fordert nächsten Sieg

Einer, der von Beginn an für Tore sorgen soll, ist Sasa Kalajdzic. Der 29-Jährige präsentierte sich zuletzt in starker Form und sammelte in seinen vergangenen sieben Länderspielen fünf Scorerpunkte. Für ihn zählt auch bei einem sportlich weniger bedeutenden Spiel nur eines: "Sieg ist der Anspruch – egal mit welcher Mannschaft."

Ungewöhnliche Kulisse

Die Kulisse in Debrecen dürfte allerdings ungewöhnlich ausfallen. Nur einige Hundert Zuschauer werden erwartet. Österreich will sich davon nicht beirren lassen und die beeindruckende Serie zum Jahresabschluss fortsetzen: Seit einer 0:1-Niederlage gegen Lettland vor sieben Jahren blieb das ÖFB-Team im letzten Länderspiel eines Kalenderjahres ungeschlagen.