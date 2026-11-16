Die Schweiz hat Schottland in der Nations League mit 4:0 zerlegt und die Gruppe B1 souverän als Tabellenerster abgeschlossen. Für Schottlands neuen Teamchef wird die Luft damit immer dünner.

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Eigentlich sollte Andy Robertsons 103. Länderspiel in St. Gallen ein schottischer Meilenstein werden, doch am Ende feierte eine ersatzgeschwächte Schweizer Auswahl einen auch in dieser Höhe verdienten 4:0-Erfolg.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der John McGinn eine erste Möglichkeit für die Gäste vergab, brachte ein unglückliches Eigentor von Lewis Ferguson (22.) die Eidgenossen auf die Siegerstraße.

Schottland musste zudem noch vor der Pause den verletzungsbedingten Auswechselung von Aaron Hickey verkraften und verpasste durch McGinn kurz vor dem Halbzeitpfiff den möglichen Ausgleich.

Schnelles 3:0 nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Fans im Stadion alle Dämme, als der 20-jährige Winsley Boteli (47.) nach mustergültigem Vorstoß und Alvyn Sanches (51.) nach einem Ballverlust von Nathan Patterson das Ergebnis per Doppelschlag auf 3:0 schraubten.

Während frustrierte schottische Anhänger angesichts zaghafter Querpässe und eigener vergebener Chancen – darunter eine gute Möglichkeit durch Scott McTominay – den Rängen mit Pfiffen den Rücken kehrten, setzte der eingewechselte Zeki Amdouni den Schlusspunkt.

Durch den durch ein weiteres abgefälschtes Tor von Luke Graham besiegelten Endstand beendet die Nati die Gruppe B1 als Tabellenerster, während für den neuen schottischen Teamchef Sébastien Pocognoli nach dem enttäuschenden dritten Platz erheblicher Druck vor der anstehenden Auslosung zur EM-Qualifikation 2028 wächst.