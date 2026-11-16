Vor dem Spiel war sogar noch der Abstieg möglich, doch Jürgen Klopps DFB-Elf machte kurzen Prozess mit Erzrivale Niederlande und holte sich mit dem 5:0 das Viertelfinale und den Gruppensieg.

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Dass Deutschland praktisch unter Siegzwang stand, war ihnen auch von Beginn an anzumerken: Sie übernahmen das Kommando und wollten nichts dem Zufall überlassen.

Die erste große Chance fanden aber dennoch die Gäste im Konter vor, doch der frei vor dem Tor stehende Donyell Malen setzte die Gakpo-Flanke über das Tor (25.).

Scherhant trifft nur Aluminium

In der 32. Minute meldete sich die DFB-Elf erstmals so richtig an, der Abschluss von Derry Scherhant nach einem zweiten Ball küsste aber nur die Außenstange.

Kurz danach sollte der 24-Jährige aber erfolgreicher sein, und wie: Wieder ging er gegen Denzel Dumfries ins 1-gegen-1, zog nach innen und schweißte per Innenrist ins Kreuzeck (42.)!

Auch Wirtz zaubert aus der Ferne

Oranje kam dadurch etwas dringlicher aus der Kabine und so war es Marc-André ter Stegen, der von Gakpo erstmals geprüft wurde (57.).

Doch erneut waren es Jürgen Klopps Mannen mit einem zauberhaften Treffer: Zuerst düpierte Florian Wirtz seinen Gegenspieler mit einem Haken, im Anschluss pfefferte er die Kugel mit dem schwachen Fuß und per Stange unhaltbar ins Netz (60.). Besser kann man einen Ball kaum treffen!

Florian Wirtz mit dem Tor des Abends © APA/AFP/ODD ANDERSEN

Nur fünf Minuten später war der Deckel dann auch schon drauf. Eine Freistoßflanke kam flach in die Box, doch Nico Schlotterbeck ging tief zum Flugkopfball und stellte auf 3:0 (66.).

Plötzlich ging alles

Dennoch ging noch einer: Wirtz leitete den Angriff selbst ein, Brajan Gruda bediente ihn im Strafraum zurück und der Liverpool-Legionär knallte per Volley in die Maschen (71.)!

Die Niederlande brach nun komplett auseinander: Zuerst traf Scherhant die Stange, doch Gruda ließ sich den Rebound nicht nehmen (77.).

DFB & Oranje steigen beide auf

Damit holte sich Deutschland den Aufstieg ins Viertelfinale sogar als Gruppensieger, während das Team von Xavi auf dem zweiten Platz landete.

Griechenlands 1:0-Heimsieg über Absteiger Serbien geriet so zur Randnotiz. Der Treffer von Giorgos Masouras (69.) half den Südeuropäern nichts mehr. Sie schlossen Gruppe 3 von Liga A zwar punktegleich mit Deutschland und den Niederlanden ab, wiesen im direkten Vergleich mit den beiden Konkurrenten aber das schlechtere Torverhältnis auf.