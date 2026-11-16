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Fifa-Wahl

Jetzt fix: Uefa nennt Infantino-Herausforderer

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Ein Mann im dunklen Anzug steht lächelnd vor einer Glasfront in einem Stadion.
© Getty Images
Die Uefa hat ihren Kandidaten für die Fifa-Präsidentenwahl bekanntgegeben. Es ist Frankreichs Verbandschef Phlippe Diallo (63).
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Die Kritiker von Gianni Infantino (56) schicken einen unerwarteten Herausforderer ins Rennen um die FIFA-Spitze. Statt Arsène Wenger (77) soll Frankreichs Verbandschef Philippe Diallo antreten.

Die Wahl zum FIFA-Präsidenten findet am 18. März 2027 beim FIFA-Kongress im marokkanischen Rabat statt.

"Bei einer heutigen Sitzung unter dem Vorsitz von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin haben die im UEFA-Exekutivkomitee vertretenen Nationalverbände Philippe Diallo, den Präsidenten des französischen Fußballverbands (FFF), aufgefordert, bei der FIFA-Präsidentschaftswahl im März 2027 zu kandidieren", teilte die UEFA mit.

"Sie sicherten ihm einstimmig ihre volle Unterstützung zu." Diallo nahm die Einladung zur Kandidatur an. Diese soll morgen auf der Sitzung des FFF-Exekutivkomitees offiziell bestätigt werden.

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Rückenwind durch europäische Kritiker

Mit dieser Personalie erhalten die europäischen Kritiker rund um DFB-Präsident Bernd Neuendorf (65) und UEFA-Boss Aleksandar Ceferin (59) doch noch eine Option, um die Vorherrschaft von Amtsinhaber Infantino möglicherweise zu beenden. Infantino strebt trotz massiver Kritik eine vierte Amtszeit an. Neben ihm hat bisher lediglich der Japaner Kozo Tashima (68) aus dem FIFA-Council seine Bewerbung eingereicht, dem jedoch keine realistischen Chancen auf den Sieg eingeräumt werden.

Umfassende Erfahrung im Fußballgeschäft

Laut Angaben der UEFA bringt der Franzose das nötige Rüstzeug für das höchste Amt im Weltfußball mit. Der Verband betonte, Diallo verfüge "über umfassende Erfahrung auf allen Ebenen des Fußballs: Er stand an der Spitze der Organisation, die die französischen Profivereine vertritt, gehörte dem Vorstand der französischen Profiliga sowie Streitbeilegungsgremien der FIFA an und wurde 2023 Präsident der FFF und Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees."

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