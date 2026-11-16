Kompany ist zurück! Erstes Training nach Kollaps-Drama

Endlich gibt es gute Nachrichten aus München! Mehr als drei Wochen nach seinem Zusammenbruch ist Vincent Kompany zurück auf dem Trainingsplatz. Der Bayern-Trainer leitete am Montag erstmals wieder selbst eine Einheit und sorgt damit für große Erleichterung beim deutschen Rekordmeister.

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Ende Oktober hatte Kompany die Bayern in einen Schockzustand versetzt. Der Belgier war nach einer Trainingseinheit beim Beobachten des Trainings der zweiten Mannschaft plötzlich zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort stellten die Ärzte eine Hirnhautreizung fest, die erfolgreich behandelt wurde. Anschließend verordnete sich der 40-Jährige eine längere Ruhepause, um vollständig gesund zu werden.

Während sein Assistent Aaron Danks das Kommando bei den Münchnern übernahm, arbeitete Kompany Schritt für Schritt an seinem Comeback. Bereits vor einigen Tagen kehrte er an die Säbener Straße zurück, absolvierte Reha-Einheiten für seine verletzte Schulter und suchte wieder den Kontakt zu seinen Spielern. Am Montag folgte nun der nächste große Schritt.

Erstmals wieder selbst auf dem Platz

Wie die "Bild" berichtet, leitete Kompany erstmals seit seinem Zusammenbruch wieder ein Bayern-Training. Zum Auftakt begrüßte er die wenigen derzeit verfügbaren Spieler mit einem Abklatschen. Der Belgier wirkte bestens gelaunt und sichtlich froh, endlich wieder seiner gewohnten Arbeit nachgehen zu können.

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Die Rückkehr ins Mannschaftstraining ist auch ein positives Signal mit Blick auf das kommende Wochenende. Schon zuletzt hatte es Hoffnungen gegeben, dass Kompany nach der Länderspielpause wieder auf der Trainerbank sitzen könnte. Am Freitag empfangen die Bayern den 1. FC Köln. Ob der Coach dann tatsächlich schon wieder an der Seitenlinie steht, bleibt abzuwarten.

Bayern will kein Risiko eingehen

Bei aller Freude über die Rückkehr steht für die Münchner aber eines im Vordergrund: Kompanys vollständige Genesung. Beim Zusammenbruch hatte sich der Trainer auch an der Schulter verletzt, weshalb er zuletzt Reha-Einheiten absolvierte. Die medizinische Abteilung wird genau darauf achten, dass er sich nicht zu früh wieder zu viel zumutet.

Denn rund um den Vorfall war auch bekannt geworden, dass Kompany zuletzt extrem viel gearbeitet und sich nur wenige Ruhepausen gegönnt hatte. Eine erneute Überlastung soll unbedingt verhindert werden. Die Bayern haben ihren Chefcoach wieder auf dem Trainingsplatz – jetzt soll er auch dauerhaft gesund bleiben.