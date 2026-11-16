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Schmid abgereist

Rangnick schwärmt von ÖFB-Debütant: "Noch nie erlebt"

Sport Redaktion
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Ralf Rangnick bei einer Pressekonferenz mit buntem Sponsorenhintergrund und Mikrofon.
© APA/GEORG HOCHMUTH
In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Israel gewährte Ralf Rangnick bereits tiefe Einblicke in seine Startelf.
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Durch den bereits fixierten Gruppensieg ist mit Rotation zu rechnen. Allerdings sind nicht alle Wechsel 100-prozentig freiwillig.

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Wie der ÖFB-Teamchef nämlich verriet, reiste Romano Schmid frühzeitig aus privaten Gründen zurück zu seiner Familie. Zwar hätte der Frosinone-Legionär nicht von Beginn an gespielt, wäre aufgrund des Ausfalls von Yusuf Demir auf der Zehn aber sicher ins Spiel gekommen.

"Schön langsam gehen uns die Zehner aus, deswegen müssen wir da ein bisschen out of the box denken", meinte Rangnick.

Weinhandl ist "enorm reif"

Bei weiteren Spielern versprach der Deutsche aber bereits einen Platz in der ersten Elf. Allen voran Luca Weinhandl, der von Haus aus geplant war. Der 17-Jährige imponierte Rangnick enorm.

Zwei Fußballspieler des ÖFB Nationalteams beim Training auf einem Spielfeld in Wien.
ABD0042_20261115 - WIEN - ÖSTERREICH: Sasa Kalajdzic (AUT) und Luca Weinhandl (AUT) am Sonntag, 15. November 2026 im Rahmen eines öffentlichen Trainings des ÖFB Nationalteams der Männer in Wien. - FOTO: APA/MAX SLOVENCIK © APA/MAX SLOVENCIK

"Luca ist enorm reif und ein außerordentlich begabter Spieler, so etwas habe ich in dem Alter fast noch nie erlebt. In Österreich könnte ich mich nicht daran erinnern", lauteten seine Worte bei der PK.

Zwei weitere Startelf-Spieler

Ebenso von Beginn an dabei sein wird Lukas Jungwirth. Der 21-jährige LASK-Rückhalt wird Alexander Schlager im Tor ersetzen. "Jungwirth hat es sich mehr als verdient", sagte Rangnick.

Auch Sasa Kalajdzic, der sich neben Rangnick der Presse stellte, ist von Beginn an geplant.

Zwar noch nicht reif für die Startelf ist Yannik Spalt, doch auch der 19-Jährige wird im Laufe des Spiels definitiv auf Minuten kommen.

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