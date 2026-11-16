Millionen verloren: Ex-Bayern-Star Christian Lell ist pleite

Der frühere Bayern-München-Profi Christian Lell hat Schulden in Millionenhöhe und meldet Privatinsolvenz an. Nach dem Karriereende als Fußballer folgte der tiefe Fall als Unternehmer.

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Der ehemalige Bayern-Profi Christian Lell (42) hat nach einer gescheiterten Laufbahn als Immobilien-Unternehmer Schulden in Höhe von zwei Millionen Euro angehäuft und muss wirtschaftlich neu anfangen.

Christian Lell © Getty Images

Auslöser für die Pleite waren laut seiner Aussage gegenüber der "Bild" die Immobilienkrise, steigende Zinsen und eine schwierige Marktlage. Obwohl er nach eigenen Angaben einen Tilgungsplan vorlegte, um die Steuerschulden vollständig zurückzuzahlen, rieten ihm die Behörden zur Privatinsolvenz und Restschuldbefreiung – ein Vorgehen, das bei ihm für Unverständnis sorgte.

TV-Gagen eingefroren

Zuletzt war der Ex-Verteidiger in Reality-TV-Formaten wie "Promi Big Brother" und "Promihof" zu sehen, wobei seine zum Teil sechsstelligen Gagen vorübergehend eingefroren wurden, wie Lell sagt.

Der Ex-bayern-Profi wehrt sich jedoch dagegen, seine finanzielle Misere allein auf seinen früheren Lebensstil zu reduzieren. Er betont, er stehe zu seinem bisherigen Weg mit all seinen Erfolgen, Luxus und persönlichen Fehlern, hält aber fest: "Menschlich bin ich heute reicher als je zuvor."