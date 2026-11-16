Heroisch
Mit 1:0-Sieg! Färöer sichern sich Aufstiegs-Playoff
Weniger Ballbesitz, aber doppelt so viele Abschlüsse und satte 2,71 Expected Goals!
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Was am Ende zählt, ist aber ohnehin die 25. Minute: Mjällby-Legionär Aki Samuelsen erzielte das Goldtor zum ersten Sieg in dieser Nations-League-Gruppe für die Färöer.
Es geht ins Playoff
Nach den zuvor fünf Unentschieden bedeutet das Platz zwei hinter der Slowakei und vor allem einen Platz im Playoff um den Aufstieg in die Liga B, aus der Österreich frisch aufgestiegen ist.
Am 20. November werden vier Paarungen gelost, in denen jeweils ein Viertplatzierter der Liga B auf einen Gruppenzweiten der Liga C antritt. Hier lebt weiter der Traum der Färöer-Inseln auf den Aufstieg.
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