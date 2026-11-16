Griechenland hat seine starke Gruppenphase in der Nations League mit einem Sieg gekrönt, das Viertelfinale als Gruppendritter jedoch verpasst.

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Die griechische Fußball-Nationalmannschaft verabschiedete sich mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Serbien aus der Gruppenphase, hatte damit aber keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Da die deutsche Nationalmannschaft ihr Parallelspiel gegen die Niederlande deutlich mit 5:0 gewann, war das Schicksal der Griechen besiegelt. Das Überraschungsteam der Liga A beendet die Gruppe hinter Deutschland und den Niederlanden auf dem dritten Rang.

Frühere Ausgangslage und Torverhältnis

Bereits nach einer klaren Niederlage gegen die Niederländer war die Situation für die Mannschaft schwierig gewesen. Bei einem deutschen Sieg drohte aufgrund des schlechteren Torverhältnisses im Dreiervergleich das Aus. Mit elf Punkten und einem beachtlichen Sieg gegen Deutschland im September hatte sich der Außenseiter zuvor teuer verkauft und für Furore gesorgt.

Späte Erlösung in Volos

Nur wenige Tage nach der Pleite gegen die Elftal traten die Griechen in Volos dominant auf und erspielten sich im ersten Durchgang zahlreiche Chancen. Die Erlösung vor heimischem Publikum folgte spät in der Begegnung, als der eingewechselte Georgios Masouras nach einer schönen Hereingabe traf (69.). Zu diesem Zeitpunkt waren alle sportlichen Träume allerdings bereits ausgeträumt, da die deutsche Auswahl in ihrer Partie zu diesem Zeitpunkt bereits hoch führte.