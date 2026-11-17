Während man in Deutschland nach der 5:0-Gala jubelt, herrscht in den Niederlanden Entsetzen.

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Ein historischer Fußballabend in Berlin sorgt in den Niederlanden für Entsetzen. Deutschlands Nationalmannschaft hat den Erzrivalen im Prestigeduell der Nations League mit 5:0 abgefertigt und damit den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Während die DFB-Elf für ihre Gala gefeiert wird, geht die niederländische Presse mit der eigenen Mannschaft hart ins Gericht. Die Schlagzeilen fallen entsprechend drastisch aus: Von "abgeschlachtet" bis "demoliert" ist alles dabei.

Dabei hatte Oranje nur wenige Tage zuvor noch mit einer starken Vorstellung gegen Griechenland überzeugt. In Berlin folgte allerdings das böse Erwachen. Derry Scherhant brachte Deutschland kurz vor der Pause in Führung (41.). Nach dem Seitenwechsel machten Florian Wirtz mit einem Doppelpack (60., 71.), Nico Schlotterbeck (65.) und Brajan Gruda (78.) den höchsten deutschen Sieg gegen die Niederlande seit 1959 perfekt.

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Die niederländischen Medien sparten anschließend nicht mit Kritik. "De Telegraaf" titelte: "Niederlande in Deutschland abgeschlachtet" und schrieb von einer "vernichtenden" Niederlage. Drei Tage nach dem Erfolg gegen Griechenland sei die Mannschaft "hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet". Zwar könne man nicht alles auf das Fehlen von Frenkie de Jong schieben, doch dessen Abwesenheit im Spielaufbau sei schmerzlich bemerkbar gewesen. Ohne ihn habe Oranje eine "desolate Leistung" gezeigt.

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Auch das "AD" fand deutliche Worte: "Brutale Landung für Oranje: Nach einer Fußballshow gegen Griechenland folgt die Demütigung in Deutschland." Die Niederlage sei angesichts einer "deutlich hungrigeren und haushoch überlegenen deutschen Elf" absolut verdient gewesen. Das Blatt sprach von einem "regelrechten Debakel".

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkorganisation "NOS" fasste das Geschehen mit der Schlagzeile "Orange wird von Deutschland gedemütigt – höchste Niederlage seit 1959" zusammen. "VoetbalPrimeur" schrieb von einem "dramatischen Abend in Berlin" und hielt fest: "Deutschland demoliert Xavis Team."

Für Deutschland war der Kantersieg dagegen ein perfekter Abschluss der Nations-League-Gruppenphase. Mit dem 5:0 sicherte sich die Mannschaft das Viertelfinalticket. Auch die Niederlande schafften trotz der empfindlichen Pleite den Aufstieg in die K.o.-Phase.