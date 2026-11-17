Nach der Nations League beginnt schon die EM-Quali.

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Während das mit der Partie in Debrecen gegen Israel zu Ende gehende aktuelle Länderspieljahr vor allem im Zeichen der WM und der Nations League gestanden ist, rückt 2027 die Qualifikation für die EURO 2028 in den Fokus. Insgesamt zehn Matches warten im kommenden Jahr auf die österreichische Fußball-Nationalmannschaft, alle Bewerbspartien steigen im Rahmen der EM-Quali. Dazu wird es noch das eine oder andere Testspiel geben - wie viele genau, ist derzeit noch offen.

Abhängig ist das von der EURO-Qualifikations-Auslosung am 6. Dezember in Belfast, wo die ÖFB-Auswahl aus Topf zwei gezogen wird. Sollte Österreich in eine Vierergruppe mit einem der acht Nations-League-Viertelfinalisten gelost werden, würde die Quali erst Ende September beginnen, weil die Nations League an den Doppelterminen im März und Juni entschieden wird. In diesem Fall gäbe es für Österreich nur sechs Gruppenspiele, die ersten vier Ländermatches 2027 würden allesamt Testpartien sein.

Bei der Zulosung in eine Fünfergruppe würde der Quali-Auftakt bereits im März erfolgen, über das Jahr verteilt stünden acht Pflichtspiele und zwei Testmatches auf dem Programm. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold präferiert letztere Variante, alleine schon deshalb, weil Pflichtspiele höheres Zuschauerinteresse hervorrufen, wie er der APA sagte.

ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold © GEPA pictures/ Armin Rauthner

Heimspiele wohl weiter in Wien und Linz

Gespräche mit möglichen Testspielgegnern können erst nach der EM-Quali-Auslosung geführt werden. "Damit beginnen wir gleich in Belfast unmittelbar nach Feststehen der Gruppe, aktuell haben wir da noch null Planbarkeit bezüglich Gegner und Termine", erklärte Neuhold. Daher sind auch die Austragungsorte der Heimspiele noch komplett offen. "Wien und Linz sind nicht in Stein gemeißelt, aber aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre unsere bevorzugten Standorte", meinte der ÖFB-Geschäftsführer.

Bei den Spielstätten sind wohl keine Änderungen zu erwarten, bei den Vorbereitungsorten sehr wohl. In der Vergangenheit trainierte das ÖFB-Team des Öfteren einige Tage im Ausland, so etwa im November 2025 auf Zypern oder im März 2026 in Marbella. Durch die Errichtung des ÖFB-Campus wird sich die Auswahl aber künftig mit schöner Regelmäßigkeit - wie auch in den vergangenen Tagen - in Wien-Aspern aufhalten.

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Neuhold sagte dazu: "Trainingslehrgänge im Ausland sind zwar nicht gänzlich ausgeschlossen und hängen auch von den genauen Spielterminen ab. Aber durch den Campus haben wir eine ganz andere Ausgangsmöglichkeit mit beheizten Rasenplätzen und moderner Infrastruktur in Wien. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Österreich bleiben, ist dadurch eine höhere." Ein positiver Effekt daraus ist die Kostenersparnis bei einem Lehrgang am Campus im Vergleich zu einem Trip ins Ausland.