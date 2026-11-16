Drei ausverkaufte Heimspiele in der Nations League, zig-tausend Schlachtenbummler bei der WM in den USA aber kaum Fans in Ungarn. Das Match gegen Israel in Debrecen wird zum Stimmungsbremser.

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Nur 273 rot-weiß-rote Fans - so wenige wie schon lange nicht - nahmen die Reise zum sportlich bereits wertlosen letzten Nations League Spiel gegen Israel auf sich.

In das 200.000 Einwohner Städtchen Debrecen im Westen Ungarns - knapp 400 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt. Oder 6 Auto-Stunden bzw. eine Ewigkeit im Zug. Die einzige Direktverbindung rollt ja weiter in die Ukraine und war am Montag dementsprechend modern und flott unterwegs.

5 Stunden und 47 Minuten fahrplanmäßige Fahrzeit. Plus weit über eine Stunde Verspätung bereits in Budapest. oe24 war mit an Board.

Zum Glück für die heimischen Schlachtenbummler war wenigstens das Bier beim Zwischenstopp in Budapest und auch im Speisewagen gut gekühlt!

Das Bier war kalt gestellt © oe24

Kühl wird‘s am Dienstag auch im Nagyerdei Stadion. Und regnerisch. Und leer wie nie! Das 2014 eröffnet 40 Millionen Euro Schmuckkästchen würde ja Platz für bis zu 20.000 Fans bieten.

Trotzdem neuer Rekord für Israel

Doch nur knapp 500 Besucher werden erwartet. Das wäre trotzdem ein neuer Nations League Rekord für Israel. Gegen Irland waren aufgrund des Fan-Boykotts der Iren im September ja gar nur 319 Besucher im 20.000er Oval. Gegen Kosovo Anfang Oktober immerhin 440. Österreich sichert sich jetzt auch hier Platz 1.