Stammspieler
Auch ÖFB-Team wackelt: Legionär schwerer verletzt
Schon bei der 2:3-Pleite von Christian Ilzers TSG gegen den HSV fehlte der Flügel angeschlagen.
Auch interessant
Nun ist das Ausmaß bekannt und es ist wohl auch für Österreichs Nationalteam keine gute Nachricht.
Lauf gegen die Zeit für ÖFB-Team
Aufgrund einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel wird der 25-Jährige wohl "bis zur nächsten Länderspielphase im November fehlen", so sein Klub.
Damit wackeln die Spiele gegen Irland (14. November) und Israel (17. November), in denen das Team von Ralf Rangnick den Aufstieg in Liga A fixieren will.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden