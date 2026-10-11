Auch ÖFB-Team wackelt: Legionär schwerer verletzt

In den abgelaufenen Nations-League-Spielen war Patrick Wimmer beim ÖFB-Team ebenso gesetzt wie in der Bundesliga bei Hoffenheim. Nun wird er länger fehlen.

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Schon bei der 2:3-Pleite von Christian Ilzers TSG gegen den HSV fehlte der Flügel angeschlagen.

Nun ist das Ausmaß bekannt und es ist wohl auch für Österreichs Nationalteam keine gute Nachricht.

Lauf gegen die Zeit für ÖFB-Team

Aufgrund einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel wird der 25-Jährige wohl "bis zur nächsten Länderspielphase im November fehlen", so sein Klub.

Damit wackeln die Spiele gegen Irland (14. November) und Israel (17. November), in denen das Team von Ralf Rangnick den Aufstieg in Liga A fixieren will.