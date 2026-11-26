Vom Reservisten bei Red Bull zum internationalen Millionen-Juwel.

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Ex-Red-Bull-Salzburg-Verteidiger Joane Gadou (19) sorgt bei Borussia Dortmund für Furore – und könnte dem deutschen Bundesligisten schon bald einen historischen Geldregen bescheren. Nach seinem bärenstarken Auftritt in der Champions League beim 1:1-Achtungserfolg gegen den FC Arsenal haben laut Bild bereits mehrere Topklubs ein Auge auf den Franzosen geworfen.

BVB legt Schmerzgrenze fest

Doch der BVB denkt gar nicht daran, sein Supertalent vorschnell abzugeben: Erst ab einer Schmerzgrenze von 80 Millionen Euro wären die Bosse um Geschäftsführer Sport Lars Ricken überhaupt gesprächsbereit. Kommt es tatsächlich zu einem Transfer in dieser Größenordnung, würde Gadou auf Anhieb zum viertteuersten Verkauf der Dortmunder Klubgeschichte aufsteigen.

Marktwert bei 28 Mio. Euro

Für die Dortmunder wäre es das nächste Meisterstück auf dem Transfermarkt – und auch in Salzburg dürfte man die Entwicklung genau verfolgen. Erst im vergangenen Sommer überwies der BVB eine Sockelablöse von 19,5 Millionen Euro (plus bis zu 4,5 Millionen Euro an Boni) an die Bullen, obwohl der damalige Marktwert bei 12 Millionen Euro lag (inzwischen ist er bereits auf 28 Millionen Euro geklettert) und Gadou in Salzburg zuletzt nicht einmal mehr im Kader gestanden hatte.

Klausel beschert RB weitere Millionen

Besonders lukrativ für die Salzburger: Laut Sky sicherte sich Red Bull beim Verkauf im Sommer eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent. Sollte der 19-Jährige tatsächlich für 80 Millionen Euro wechseln, würden Millionen direkt zurück an die Salzach fließen. Für Red Bull absolvierte Gadou 58 Spiele, in den letzten sieben Bundesliga-Runden aus der Saison 2025/26 wurde er nicht mehr eingesetzt.