Nach der Verurteilung von Ex-England-Star Raheem Sterling (31) wegen gefährlicher Fahrweise unter Lachgas-Einfluss schlägt die BBC Alarm.

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In der Premier League grassiert ein gefährliches Drogenproblem, das hinter verschlossenen Türen bereits erste Profikarrieren beendet hat. Raheem Sterlings Unfallfahrt im Lamborghini – er war mit sechs Lachgas-Kartuschen im Auto erwischt worden und gestand vor Gericht ein Suchtproblem – ist offenbar nur die Spitze des Eisbergs.

Der renommierte Neurologe Dr. David Nicholl erklärte gegenüber der BBC: "Ich werde keine Namen nennen, aber ich habe Kollegen, die Premier-League-Fußballer kennen, die als direkte Folge von Lachgas-Konsum nicht mehr spielen."

Partydroge mit gefährlichen Auswirkungen

Für Leistungssportler sei die Partydroge das Schlimmste, was man konsumieren könne, warnt der Mediziner. Lachgas greift das Rückenmark an, ähnlich wie bei einem Stromkabel, dessen Isolierung abgerissen wird. Die Folgen reichen von Taubheitsgefühlen in Händen und Füßen bis hin zu dauerhaften Lähmungen, Blutgerinnseln oder tödlichen Lungenembolien.

Spielervilla übersät mit Gaskartuschen

Warum greifen dennoch so viele Profis zu den sogenannten "Balloons"? Ex-Profi Drewe Broughton, heute Mental- und Performance-Coach in der Premier League, beschreibt gegenüber der BBC eine regelrechte Untergrund-Szene. Er selbst habe in einer Spielervilla nahe Manchester erlebt, wie der gesamte Boden mit leeren Gaskartuschen übersät war.

Der Hauptgrund für die Beliebtheit der Substanz liegt in der perfekten Tarnung:

Kein Geruch: Im Gegensatz zu Alkohol riecht man Lachgas weder im Atem noch an der Kleidung.

Keine Spuren beim Test: Der Körper baut das Gas extrem schnell ab. Bei einem Doping- oder Drogentest am nächsten Tag schlägt das Mittel nicht mehr an.

Kritik von Ex-City-Kicker

Auch Ex-Manchester-City-Verteidiger Nedum Onuoha bestätigt, dass sich das Partyverhalten der Stars verändert hat: Statt öffentlich in Nachtclubs zu trinken, ziehen sich Profis heute in private Villen zurück, um unentdeckt dem enormen Leistungsdruck zu entfliehen.

"Ich glaube aber nicht, dass der Fußball aktuell an einem Punkt ist, an dem er die Unterstützung von Spielern mit Lachgas-Problemen als wichtig erachtet", kritisiert Onuoha.