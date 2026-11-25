Elfer-Spektakel im Prinzenpark: Die Roma trotzt Favorit Paris Saint-Germain im ersten Pflichtspiel-Duell ein 2:2 ab und beendet damit die Siegesserie der Franzosen.

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Paris Saint-Germain hat am Mittwoch in der UEFA Champions League einen Dämpfer kassiert und im Heimspiel im Prinzenpark gegen die Roma ein 2:2 (1:1) gespielt. Damit endete die Serie von zwölf Pflichtspielsiegen in Folge für den Titelverteidiger, während die Gäste aus Italien im ersten Pflichtspiel-Duell der beiden Klubs nach einer mutigen Leistung einen Punkt aus Paris entführten. Unter Schiedsrichter Glenn Nyberg erwischte die Elf von Trainer Gian Piero Gasperini – die nach dem 5:1 in Parma als Serie-A-Zweiter angereist war und sechsmal rotierte – den Traumstart, als Mario Hermoso (5.) nach Vorarbeit von Matías Soulé zur Führung einschob.

Elfer-Krimi nach der Pause im Prinzenpark

Nach dem frühen Schock übernahm die Mannschaft von Coach Luis Enrique zwar mehr Ballbesitz, tat sich gegen eine kompakte Roma aber lange schwer, ehe Illya Zabarnyi (31.) per Kopf nach Flanke von Senny Mayulu zum 1:1 ausglich. Nach Wiederbeginn legte die Roma zunächst druckvoll vor, doch nach einer Stunde holte Achraf Hakimi gegen den verwarnten Wesley einen Strafstoß heraus, den der eingewechselte Ousmane Dembélé (62.) flach ins rechte Eck zum 2:1 verwandelte. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach VAR-Check wegen eines Handspiels von Vitinha entschied der Unparteiische auf Elfmeter für die Roma, den der kurz zuvor eingewechselte Donyell Malen (78.) halbhoch ins linke Eck zum 2:2-Endstand versenkte.

Roma hält bis zum Schlusspfiff stand

Treffer zum 2:2-Endstand im Prinzenpark: AS-Rom-Stürmer Donyell Malen (rechts, hier im heutigen Champions-League-Match bei Paris Saint-Germain) glich per Handelfmeter aus und stoppte die Siegesserie des Titelverteidigers. © EPA

In den Schlussminuten suchten beide Mannschaften noch die Entscheidung, wobei Mile Svilar gegen Dembélé (75.) und nach einem Kopfball von Mika Godts (81.) parierte, während Hermoso (83.) knapp verzog und Hakimi (90.+2) in der Nachspielzeit links am Tor vorbeizielte. Für PSG, das auf den kreuzbandverletzten Désiré Doué verzichten musste und auf die Gleichziehung mit Real Madrid an der Spitze wartete, reichte es trotz offensiver Bemühungen am Ende nicht mehr zum Sieg. Die Roma behauptete den Auswärtspunkt in Frankreich souverän und bewies nach ihren jüngsten Königsklassen-Rückschlägen große Moral im Prinzenpark.