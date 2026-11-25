Die FIA verteilt an zwei Formel-1-Teams Strafen wegen einem Bruch der Finanzregeln. Vor allem eines trifft es hart.

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Seit 2021 gibt es die Finanz-Reglements in der Formel 1, um die Ausgaben der Teams (auch für ihre eigene Sicherheit) einzudämmen. Mehrere Verstöße gab es über die Jahre, diese Saison kommen gleich zwei dazu.

Rückblickend auf die Saison 2025 haben Williams und Alpine gegen die Regeln verstoßen.

0,48 Prozent zu viel ausgegeben

Während Alpine aber nur Verfahrensvorschriften brach und deshalb mit einer Geldstrafe gut wegkommt, sind es die Briten, die in den sauren Apfel beißen müssen.

Wohl aus Unachtsamkeit gaben Teamchef James Vowles und seine Kollegen mehr aus, als erlaubt war. Konkret handelt es sich um eine Überschreitung von 0,48 Prozent, oder: 627.000 Pfund.

Kritik am Finanz-Reglement

Damit bleibt ihnen nicht nur die Geldstrafe in unbestätigter Höhe, sondern auch eine Reduktion von Windkanal- und CFD-Tests. In den nächsten zwölf Monaten steht daher 1,5 Prozent weniger Zeit zur Verfügung.

Ausgerechnet der Williams-Boss kritisierte dieses Reglement erst kürzlich, weil es die etablierten Teams in ihrer Macht einbetoniere. Aus dem Budget von 215 Millionen Euro sind nur Piloten-Gehälter und Marketing ausgeschlossen. Wollen Rennställe ihre Fabriken auf Vordermann bringen, beschneidet das aber das Budget.