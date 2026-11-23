Der Titel ist vergeben, der Ärger bleibt. Nach dem Crash mit Leclerc legt Hamilton nach: Der Brite kritisiert Ferraris fehlende Rückendeckung seines Teams.

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Nach dem nächsten Zusammenstoß mit Charles Leclerc in Las Vegas wird auch Lewis Hamilton deutlich. Der siebenfache Weltmeister vermisst die Unterstützung, die er im Titelkampf gebraucht hätte. Teamchef Fred Vasseur muss sich unterdessen wieder mit einer Frage beschäftigen, die längst geklärt schien: Warum schaffen es seine Fahrer nicht, ohne Zusammenstoß gegeneinander zu fahren?

Dabei hatte Ferrari nach dem Duell in Mexiko bereits eine Aussprache angesetzt. In São Paulo sollten Hamilton und Leclerc ihre Differenzen ausräumen. In Las Vegas krachte es trotzdem wieder.

Hamilton hadert mit verpasster Chance

Kimi Antonelli steht seit Mexiko als Weltmeister fest. Hamilton blickt nun auf jene Phase zurück, in der er dem Mercedes-Star noch am nächsten war.

Nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg für Ferrari in Barcelona lag der Brite 41 Punkte hinter Antonelli – und 40 vor Leclerc. Für Hamilton wäre das der Moment gewesen, in dem sich sein Team deutlicher hinter ihn hätte stellen müssen.

"Ich habe nie verlangt, die Nummer eins zu sein", betont er. Doch er glaubt, dass Ferrari Chancen ausgelassen hat: "In einigen Situationen hätten wir Kimi mit der Unterstützung schlagen können."

Hamiltons Kritik richtet sich damit nicht nur gegen den jüngsten Crash. Sie trifft auch Ferraris Umgang mit dem damaligen Titelkampf.

Erst die Warnung, dann der Zusammenstoß

In Las Vegas geraten die beiden Ferrari schon auf dem Weg zur ersten Kurve aneinander. Später eskaliert das Duell erneut: Leclerc versucht, innen an Hamilton vorbeizugehen, trifft dessen Wagen und dreht seinen Teamkollegen um.

Die Rennkommissare sehen die Schuld vollständig bei Leclerc. Er habe sein Manöver aus zu großer Entfernung begonnen und sich keinen Anspruch auf den Platz in der Kurve erarbeitet. Die Konsequenz: zehn Sekunden Strafe.

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Für Vasseur ist besonders bitter, dass die Box Leclerc kurz zuvor noch ermahnt hatte, bei seinen Zweikämpfen ans Team zu denken.

"Es ist ein Mangel an Respekt gegenüber dem Team, gegenüber den Sponsoren", schimpft der Ferrari-Chef. Andere Teams hätten in diesem Rennen schließlich auch gegeneinander kämpfen können, ohne sich gegenseitig abzuräumen.

Funkenflug in Las Vegas: Hamilton (vorne) und Leclerc lieferten sich ein Duell, das für Ferrari erneut mit einem Zusammenstoß endete. © APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Vasseur: »Das war keine Diskussion«

Noch vor den Interviews bestellt Vasseur Leclerc zum Rapport. Wie die Aussprache verlaufen sei? "Das war keine Diskussion. Ich habe gesprochen."

Leclerc akzeptiert die Strafe. Aus seiner Sicht hatte sich innen zunächst eine Lücke geöffnet, die dann verschwand. Hamilton macht er dafür keinen Vorwurf. "Ich habe mich für das Team insgesamt ziemlich geschämt", räumt der Monegasse ein.

Die Abrechnung folgt auf dem Ergebnisblatt: Hamilton wird Siebenter, Leclerc fällt durch die Zeitstrafe von Rang sechs auf zehn zurück.

Dabei hatte Hamilton trotz einer eigenen Zehn-Sekunden-Strafe aus dem Duell mit Lando Norris noch auf ein Podest gehofft. Stattdessen muss Ferrari erneut intern aufräumen.

Hamilton wartet auf eine Lösung

Ob es jetzt strengere Regeln für die beiden Fahrer braucht? Hamilton schiebt diese Entscheidung dem Rennstall zu. "Ich habe alles getan, was ich konnte, und alles gesagt – und mehr."

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Vasseur will weitere Gespräche führen. Neue Regeln allein hält er allerdings nicht für die Lösung: Seine Fahrer müssten sich respektieren und professionell handeln.

Für Hamilton geht es in den letzten beiden Rennen noch um WM-Platz drei. Mit 267 Punkten liegt er nur drei Zähler vor George Russell und Lando Norris.