Wenn Arsenal am Dienstag (21 Uhr/Sky & im OE24-Live-Ticker ) Borussia Dortmund empfängt, duellieren sich die Tabellenführer aus England und Deutschland. Doch es ist nicht der einzige Kracher an diesem Abend.

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Es gibt nicht viele Spiele, in denen der BVB als Außenseiter antritt. Das Champions-League-Duell in London ist für den ungeschlagenen Spitzenreiter der deutschen Bundesliga so eins.

Arsenal ist in der Königsklasse noch ohne Niederlage, Dortmund liegt mit neun Punkten aus vier Spielen auch international auf Kurs. Ein Sieg wäre der nächste große Schritt Richtung K.o.-Runde.

BVB ist mit "mehr Mut bewaffnet"

"Wir wollen da vielleicht auch die Fußballwelt ein bisschen überraschen und ganz wichtige Punkte ziehen", sagte Sportdirektor Ole Book. "Vielleicht mit ein bisschen Lockerheit, ein bisschen mehr Mut bewaffnet, sehe ich auch Chancen für uns in London."

Trainer Niko Kovac hat beide ÖFB-Teamspieler zur Verfügung, nachdem der zuletzt angeschlagene Chukwuemeka Montagmittag das Abschlusstraining mitgemacht hat. Bei Arsenal fällt Torhüter David Raya mit einer Schulterverletzung aus.

Wanner fordert Europas Könige

Mit Paul Wanner hofft weiterer ÖFB-Star auf Spielminuten. Seine PSV Eindhoven ist in Madrid bei Real zu Gast (21 Uhr/Sky & im OE24-Live-Ticker), definitiv keine einfache Aufgabe.

Paul Wanner im Trikot der PSV © Getty Images

Der 20-Jährige stand nach fast zwei Monaten Verletzungspause am Wochenende erstmals wieder im Kader, aber ohne Einsatz. Die Königlichen stehen aktuell bei unglaublichen neun Siegen am Stück.

Krisen-Duell in Manchester

Ohne rot-weiß-rote Beteiligung geht ein weiterer Hochkaräter vonstatten. Manchester City empfängt Napoli (21 Uhr/Sky & im OE24-Live-Ticker) und beide sind als Krisenklubs zu bezeichnen: Immerhin halten sie jeweils bei nur einem Sieg und zwei Pleiten aus den letzten vier Spielen.

Trumpf der Engländer ist wie so oft Erling Haaland. Der Norweger, der nach 60 Spielen in der Königsklasse bei 61 Toren hält, hat in seinen drei Partien gegen die Neapolitaner jedes Mal getroffen.