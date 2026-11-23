Was für ein violetter Befreiungsschlag im Tabellenkeller! Ausgerechnet gegen den bis dato unbesiegten Angstgegner Salzburg holt die Austria erstmals seit September drei Punkte – und das mit einem Best-Of der Zweitmannschaft.

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Die Fakten nach dem 1:0-Sieg lesen sich verrückt. Es war der erste Heimsieg im eigenen Stadion seit 2014 und damit auch der erste in der neuen Generali-Arena.

Der 4:0-Erfolg 2018 wurde wegen dem Stadion-Umbau nämlich in Wiener Neustadt gespielt. Damals aussetzen musste übrigens Kapitän Alexander Grünwald, der nun als Co-Trainer den Sieg mitbejubelte.

Neun Spieler trainierte Uhlig schon zuvor

Der Veilchen-Legende und seinem Cheftrainer Max Uhlig gelang nun das beinahe Unmögliche. Was den Sieg noch imposanter macht? Die Leistung wurde von den Young Violets getragen.

Von den 16 an diesem Abend eingesetzten Kickern spielten unglaubliche neun Akteure unter Uhlig bei den Young Violets bzw. der kurzzeitigen Zweitliga-Vertretung SV Stripfing: Sanel Saljic, Vasilije Markovic, Florian Wustinger, Matteo Schablas sowie von der Bank Daniel Nnodim, Dominik Nisandzic, Bruno Jerabek und David Ewemade.

Herzog schwärmt von Ex-Schützling

Allen voran aber natürlich der Mann des Abends: Innenverteidiger Wilhelm Vorsager. Sky-Experte Andreas Herzog, der ihn aufgrund seiner Spielstärke bei seiner Admira-Zeit im Mittelfeld einsetzte, zeigte sich überraschend und begeistert von dessen Zweikampfstärke.

Bruno Jerabek im Duell mit Ex-Austrianer Abubakr Barry © APA/MAX SLOVENCIK

Sein Goldtor per Halbvolley nach Eckball (78.) wurde nur aufgrund einer leichten Abfälschung nicht vom Debütanten Jerabek aufgelegt. Der 17-Jährige wirkte von dem Sprung zu den Profis alles andere als eingeschüchtert.

Uhlig: "Können deutlich besser spielen"

Der weiterhin noch Interimscoach sammelte weitere Argumente für eine Weiterbestellung, sprach aber dennoch warnende Worte an sein Team, aber auch die Konkurrenz aus: "Wir können noch deutlich besser spielen."

Bemerkenswert, immerhin limitierte man die zweitbeste Offensive der Liga zu einem einzigen Schuss aufs Tor: den verschossenen Elfmeter von Karim Konate (13.).

Nun gilt es aber gegen das Schlusslicht WAC am Samstag (17.00 Uhr) nachzulegen. Mit acht Punkten Rückstand auf das obere Playoff, bei noch neun verbleibenden Runden, braucht es einen Husarenritt. Vorerst muss aber ohnehin das Ziel sein, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen.