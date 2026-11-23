Erst brachte er Haaland zur Verzweiflung, jetzt wird er mit Abwehr-Legenden verglichen! David Affengruber legte beim 1:1 gegen Manchester City eine echte Abwehr-Gala hin – und der Hype um den ÖFB-Star kennt auf der Insel kein Halten mehr. Selbst zwei Tage nach dem Kracher ist der 25-Jährige Gesprächsthema Nummer eins.

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Der Auftritt gegen Manchester City war eine echte Machtdemonstration! Ausgerechnet gegen Tor-Maschine Erling Haaland lief Affengruber zur Höchstform auf. Der Österreicher klebte dem Norweger auf den Fersen, warf sich in jeden Zweikampf und machte die Räume dicht. Gleich zu Beginn nagelte er einen Haaland-Abschluss weg und zeigte dem Superstar, dass an diesem Abend kein Spaziergang wartet. Haaland biss sich die Zähne aus, sein Treffer wurde zudem wegen eines Fouls an Fulham-Keeper Bernd Leno aberkannt. Affengruber dagegen räumte ab – und zwar nicht nur defensiv: Die Krönung seiner Gala war die Auszeichnung zum "Man of the Match".

Die Leistung blieb auch international nicht unbemerkt. Sky Sports hob Affengrubers starke Zweikämpfe gegen Haaland ausdrücklich hervor. Im Guardian ging der Vergleich sogar noch weiter: Ein Leser zog eine Parallele zum legendären englischen Weltmeister-Kapitän Bobby Moore.

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»Wie Maldini und Baresi« – Arbeloa schwärmt

Das größte Kompliment kam allerdings direkt aus dem eigenen Lager. Fulham-Trainer Álvaro Arbeloa war von Affengruber und dessen Abwehrpartner Calvin Bassey derart angetan, dass er die beiden mit Paolo Maldini und Franco Baresi verglich. "Ich habe David und Calvin gesagt, dass sie wie Maldini und Baresi gespielt haben", verriet der Spanier bei TNT Sports.

Und Arbeloa legte nach: Die beiden seien unglaublich, sehr solide und echte Anführer gewesen. Ein Ritterschlag für den Österreicher – schließlich gehören Maldini und Baresi zu den größten Verteidigern der Fußballgeschichte. Fulham ließ sich diese Steilvorlage nicht entgehen und legte in den sozialen Medien nach: Der Klub veröffentlichte eine Montage, die das Duo Affengruber/Bassey den italienischen Legenden gegenüberstellte. Dazu die Botschaft: "What a partnership".

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Fulham-Fans mit eigenen Affengruber-Song

Doch nicht nur der Trainer und die Medien sind dem Österreicher verfallen. Auch die Fans haben Affengruber längst ins Herz geschlossen. Fulham veröffentlichte einen eigenen Fangesang für den 25-Jährigen: "Do do do… David Affengruber!" Dazu gab's die rot-weiß-rote Flagge. In den Kommentaren wird der Abwehrmann gefeiert, der Klub selbst bringt die Begeisterung mit einem knappen "We love this bloke" auf den Punkt.

Und das nach gerade einmal wenigen Wochen in London! Affengruber war Ende August kurz vor Transferschluss von Elche zu Fulham gewechselt. Seit seinem Debüt beim 0:0 gegen Liverpool hat sein Klub in der Premier League nur einmal verloren. Mit der Vorstellung gegen Manchester City hat der ÖFB-Legionär nun endgültig für Furore gesorgt. Aus dem Neuzugang ist in kürzester Zeit ein echter Publikumsliebling geworden.

RECORD DATE NOT STATED Football - FA Premier League - Manchester City FC v Fulham FC MANCHESTER, ENGLAND - Saturday, November 21, 2026: Manchester City s captain Erling Haaland hands his shirt to Fulham s David Affengruber after the FA Premier League match between Manchester City FC and Fulham FC at the City of Manchester Stadium. The game ended in a 1-1 draw. Photo by David Rawcliffe/Propaganda MANCHESTER City of Manchester Stadium GREATER MANCHESTER ENGLAND PUBLICATIONxNOTxINxUK Copyright: xDavidxRawcliffex 2026-11-21-Man_City_Fulham-078 © IMAGO/Propaganda Photo

Haaland musste dran glauben – sein Trikot auch

Als wäre der Abend nicht schon Beute genug gewesen, ergatterte Affengruber auch noch ein ganz besonderes Andenken: Er sicherte sich nämlich das Trikot von Haaland. In einem Instagram-Reel gewährte der 25-Jährige Einblicke in seine ohnehin schon beeindruckende Sammlung, in der sich ein Fußball-Schmuckstück ans nächste reiht. Mit dem Dress des norwegischen Superstars zog Affengruber nun einen ganz besonderen Fang an Land. Erst Haaland auf dem Platz abgemeldet, dann sein Trikot für die Sammlung gesichert – besser geht's wohl kaum