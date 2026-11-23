Der Fall Jamal Musiala wird immer brisanter! Beim FC Bayern kommen immer mehr Details ans Licht. Wie BILD berichtet, soll der Superstar am vergangenen Montag erneut einen gesundheitlichen Rückschlag erlitten haben. Dazu kommen heikle Nebenwirkungen seiner Medikamente und ein Millionenvertrag, der plötzlich zum Streitpunkt wird.

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Dabei sollte eigentlich endlich wieder Ruhe einkehren. Gegen den 1. FC Köln stand Musiala beim 1:1 erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder auf dem Platz. Rund 20 Minuten durfte der Offensivstar mitwirken – ein kleiner Hoffnungsschimmer nach einer langen Leidenszeit. Doch die Freude über das Comeback wurde von neuen Enthüllungen überschattet.

Medikamente als großes Problem

Besonders brisant: Wie BILD berichtet, soll Musiala am vergangenen Montag erneut eine Absence erlitten haben. Dabei handelt es sich um kurze Aussetzer mit Bewusstseinsstörungen. Die richtige Behandlung seiner neurologischen Erkrankung stellt die Ärzte offenbar vor eine große Herausforderung.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 20: Jamal Musiala of FC Bayern Munich runs with the ball under pressure from Alessio Castro-Montes of 1.FC Koln during the Bundesliga 2026/27 match between FC Bayern München and 1. FC Köln at Allianz Arena on November 20, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) © Getty Images

Professor Christoph Kleinschnitz, Chef der Neurologie am Universitätsklinikum Essen, erklärte gegenüber BILD, worin das Dilemma liegt: Eine zu geringe Medikamentendosis kann weitere Anfälle auslösen. Eine stärkere Dosierung wiederum kann Müdigkeit, verlangsamte Reaktionen und Koordinationsprobleme verursachen. Für einen Spieler, dessen Fußball von Tempo, Beweglichkeit und blitzschnellen Entscheidungen lebt, eine besonders heikle Situation.

Der Experte spricht deshalb von der Suche nach dem perfekten "Sweet Spot": Die Absencen müssen verhindert werden, gleichzeitig sollen die Nebenwirkungen möglichst verschwinden. Denn eine starke Häufung solcher Anfälle könne sogar die Struktur des Gehirns schädigen.

Gespräche fanden bereits im Sommer statt

Doch nicht nur medizinisch ist die Lage kompliziert. Auch zwischen dem Rekordmeister und Musialas Management ist inzwischen ordentlich Feuer am Dach. Besonders interessant ist dabei ein Treffen, das bereits im vergangenen Sommer stattfand. Damals traf sich Musialas Berater Christian Schmid mit Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß an dessen Wohnsitz am Tegernsee. Die Atmosphäre soll laut Sky positiv und vertrauensvoll gewesen sein. Beide Seiten bestätigten einen konstruktiven Austausch. Doch offenbar gingen sie mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen aus dem Gespräch.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, leitete Bayern aus dem Treffen offenbar die Möglichkeit einer Gehaltsanpassung ab, sollte Musiala nicht mehr zu seiner Topform zurückfinden. Sein Management hingegen sieht darin keinerlei Vereinbarung. Weder mündlich noch schriftlich sei etwas fixiert worden.

Rummenigge lässt die Bombe platzen

Was im Sommer noch nach einem harmonischen Austausch aussah, ist mittlerweile zu einem öffentlichen Konflikt geworden. Am Freitag legte Karl-Heinz Rummenigge bei Sky nach und stellte die finanzielle Dimension des Musiala-Vertrags offen infrage.

"Da muss man sprechen mit der Familie, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar", erklärte der Bayern-Aufsichtsrat mit Blick auf Musialas Topgehalt. Sein Vertrag läuft bis 2030. Rummenigge zweifelte zudem daran, ob der Nationalspieler nach seinen gesundheitlichen Problemen wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen kann.

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 28: Honorary chairman Karl-Heinz Rummenigge of FC Bayern München (L) and Honorary president Uli Hoeness are seen in the stands during the Bundesliga match between FC Bayern München and SV Darmstadt 98 at Allianz Arena on October 28, 2023 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/Getty Images) © Getty Images

Eine unmissverständliche Botschaft an das Musiala-Lager. Dieses wollte sich zu den Aussagen nicht direkt äußern, verwies aber auf den vertraulichen Austausch mit der sportlichen Führung um Max Eberl, Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany.

Kimmich kündigte Statement an

Trotz des Wirbels bekommt Musiala weiterhin Rückendeckung aus der sportlichen Führung. Sowohl Max Eberl als auch Trainer Vincent Kompany halten an ihrem Superstar fest und sind überzeugt, dass er wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden wird. Auch hinter den Kulissen dürfte die Lage in Bewegung bleiben: Am Sonntag soll es erneut Gespräche zwischen dem FC Bayern und Musialas Management gegeben haben.

Sportlich gibt es ebenfalls einen Lichtblick: Bereits am Mittwoch könnte Musiala beim Champions-League-Duell gegen den OSC Lille wieder im Bayern-Kader stehen. Für zusätzliche Spannung sorgt Joshua Kimmich. Der Kapitän hatte sich zunächst nicht zum Wirbel um seinen Teamkollegen geäußert, kündigte nun aber für Mittwoch eine Stellungnahme an. Die nächste brisante Wendung im Musiala-Drama könnte also unmittelbar bevorstehen