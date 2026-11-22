Was ist nur aus dem berühmten "Mia san Mia" geworden? Der Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala sorgt inzwischen weit über die Bundesliga hinaus für Entsetzen. Nach der Spielergewerkschaft FIFPRO und Lothar Matthäus schaltet sich jetzt auch Rio Ferdinand ein. Die Manchester-United-Legende findet vernichtende Worte für die Münchner – und stellt ausgerechnet jene Werte infrage, mit denen sich der deutsche Rekordmeister seit Jahren schmückt.

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Was als Diskussion über Musialas sportliche Zukunft begann, entwickelt sich immer mehr zu einer handfesten Image-Krise. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die Frage, wann der 23-Jährige nach seinen gesundheitlichen Problemen wieder zur alten Stärke findet. Auch Rummenigges Vorstoß in Richtung eines möglichen Gehaltsverzichts sorgt für gewaltigen Zündstoff.

Der Bayern-Aufsichtsrat hatte angekündigt, mit Musiala, seiner Familie und seiner Berateragentur über dessen millionenschweren Vertrag sprechen zu wollen. Schließlich sei angesichts seiner gesundheitlichen Situation fraglich, ob die bisherigen finanziellen Dimensionen noch darstellbar seien. Doch Rummenigge legte sogar sportlich nach: "Was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er auch hier im Stadion sehr oft gezeigt hat." Auch einen möglichen Transfer hält er unter diesen Voraussetzungen für kaum vorstellbar. Aussagen, die bei vielen Fans und Experten für Kopfschütteln sorgen.

»Das fühlt sich nicht nach Bayern an«

Einer, der den Münchnern jetzt öffentlich die Leviten liest, ist Rio Ferdinand. Der frühere englische Nationalspieler machte auf X unmissverständlich klar: "Bayern München kann das besser."

Seine Botschaft: Wenn der Verein über andere Vertragsbedingungen nachdenken wolle, müsse das hinter verschlossenen Türen mit Musiala und seinen Beratern geklärt werden. Die Öffentlichkeit sei dafür der völlig falsche Ort. Schließlich habe der Offensivstar nach seinen gesundheitlichen Problemen bereits genug zu bewältigen.

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Doch Ferdinand geht noch weiter! Bayern habe international immer eine besondere Klasse und einen Standard verkörpert, den zahlreiche Vereine bewundert hätten. Umso enttäuschender sei der aktuelle Umgang mit Musiala. Sein bitteres Urteil: "Leider fühlt sich das in dieser Situation einfach nicht nach Bayern München an."

FIFPRO und Matthäus erhöhen den Druck

Und damit steht Ferdinand keineswegs allein. Bereits die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO hatte die Bayern-Führung scharf kritisiert. Der Dachverband, der 68 nationale Spielervereinigungen mit rund 77.000 Profis vertritt, zeigte sich "zutiefst besorgt" über die wiederholten öffentlichen Äußerungen zum Vertrag des Nationalspielers.

Noch deutlicher wurde Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler zeigte sich vom Vorgehen der Münchner erschrocken. "Die ärmste Sau ist Jamal Musiala", erklärte er bei Sky. Der gesamte Druck laste auf dem 23-Jährigen. Matthäus' Forderung: Beide Seiten sollten sich in Ruhe zusammensetzen und die Angelegenheit in einem "stillen Kämmerchen" klären – statt sie über die Öffentlichkeit auszutragen.

Dreesen weist Vorwürfe zurück

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen versuchte inzwischen, die Wogen zu glätten. Musiala habe einen Vertrag bis 2030, daran gebe es nichts zu diskutieren. Auch der Vorwurf, den Nationalspieler unter Druck setzen zu wollen, sei völlig unbegründet. Doch die Erklärungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Debatte längst internationale Kreise gezogen hat. Und genau das könnte für die Bayern zum eigentlichen Problem werden.

Denn während Musiala nach seinem Comeback am Freitag gegen Köln endlich wieder sportlich in den Mittelpunkt rücken sollte, dreht sich plötzlich alles um öffentliche Zweifel, Vertragsfragen und fehlende Rückendeckung. Dabei stellt sich längst die nächste brisante Frage: Treibt der FC Bayern mit seinem öffentlichen Umgang einen seiner größten Hoffnungsträger am Ende sogar selbst aus München?