Die deutsche Bundesliga hat einen neuen Tabellenführer! Borussia Dortmund nutzt den 1:1-Patzer der Bayern gegen Köln aus und überholt die Münchner mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach. Im Duell der Österreich-Trainer setzte sich Adi Hütter mit Frankfurt 1:0 gegen Christian Ilzers Hoffenheimer durch.

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Borussia Dortmund hat in der deutschen Fußball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Der BVB gewann am Samstag sein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach 1:0 und schob sich mit 24 Zählern am FC Bayern München (22) vorbei. Freiburg zog mit einem 1:0-Erfolg in Elversberg mit den Münchnern gleich und bleibt Dritter vor Leipzig (21). Die Sachsen schlugen in Berlin Union 5:1. Eintracht-Coach Adi Hütter besiegte mit Frankfurt Christian Ilzers Hoffenheim 1:0.

Gladbach hielt im Borussen-Duell lange Zeit gut dagegen. Doch nach Vorlage des eben erst eingewechselten Marcel Sabitzer traf Felix Nmecha für die Gelb-Schwarzen unter freundlicher Mithilfe von Keeper Daniel Batz zum Sieg (80.). Während die eine Borussia Tabellenletzter bleibt, thront nun die andere Borussia aus Dortmund von der Tabellenspitze. Der BVB bleibt in der Liga weiter ungeschlagen.

Hütter Sieger im Duell mit Ilzer

In Frankfurt behielt Hütter im Trainerduell mit seinem Landsmann Ilzer die Oberhand. Jonathan Burkardt ließ den Vorarlberger Coach jubeln (25.). Während Andrej Kramaric mit einem Elfmeter an Frankfurts Goalie Noah Atubolu scheiterte (41.), vergab Burkardt quasi im Gegenzug ebenfalls vom Punkt. TSG-Keeper Oliver Baumann ahnte die Ecke und parierte (44.). Alexander Prass stand in der Hoffenheimer Startelf und wurde von Ilzer nach 80 Minuten vom Platz genommen. Aufregung gab es in der Nachspielzeit, als Hoffenheims Ozan Kabak nach einer Tätlichkeit vom Platz flog. In Folge einer Rudelbildung sah unter anderem Hütter Gelb.

Den Freiburger Auswärtssieg gegen Elversberg sicherte Igor Matanovic mit seinem Tor (68.). Beim Sportclub spielte ÖFB-Innenverteidiger Philipp Lienhart ebenso durch wie bei den Elversbergern Goalie Nicolas Kristof. In Berlin hatte Leipzigs Christoph Baumgartner Anteile am Führungstreffer seiner Elf. Nach einem Foul am ÖFB-Teamspieler gab es Elfmeter für RB, den Antonio Nusa verwandelte (18.). Nach dem Ausgleich durch Michel Aebischer (41.) machten es die Leipziger durch Tore von Romulo (50.), Brajan Gruda (72.), Rocco Reitz (76.) und Ridle Baku (89.) deutlich. Baumgartner wurde nach einer Stunde aus-, sein Landsmann Nicolas Seiwald zur selben Zeit eingewechselt. Bei Union saßen Christopher Trimmel und Leopold Querfeld nur auf der Bank.

Leverkusen besiegte Paderborn daheim 4:0, Afonso Moreira war mit zwei Treffern und einem Assist Mann des Spiels. Während Bayer auf Rang fünf zwei Zähler hinter Leipzig liegt, hat Paderborn auf Rang 14 den Abstiegskampf im Blick. Derzeit trennt das Team aber noch drei Punkte vom 16., Union.