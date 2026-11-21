Marko Arnautovic musste beim Heimspiel von Roter Stern Belgrad krankheitsbedingt passen. Trotz des Ausfalls holte der serbische Meister einen klaren Erfolg.

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Ohne Marko Arnautovic im Aufgebot setzte sich Roter Stern Belgrad im eigenen Stadion mit 2:0 gegen FK Radnik Surdulica durch und baut die Tabellenführung weiter aus. Wie das Portal "Sportklub" berichtet, macht dem 37-jährigen ÖFB-Legionär seit Dienstag eine Krankheit zu schaffen. Vor der Begegnung erklärte Roter-Stern-Trainer Albert Riera: "Er hatte Fieber und ruht sich weiterhin zu Hause aus".

Krankheit bremst den ÖFB-Stürmer

Für den Rekord-Nationalspieler Österreichs war die Partie damit nur aus der Ferne zu verfolgen. In der laufenden Saison steht der Angreifer bei sieben Treffern in 17 Pflichtspielen, was im Schnitt einem Tor alle 105 Minuten entspricht.

Treffer nach vergebenem Strafstoß

Gegen FK Radnik Surdulica lief es für Roter Stern Belgrad auch ohne den erkrankten Stürmer rund. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließ Mirko Ivanic zunächst noch einen Elfmeter liegen. Nach dem Seitenwechsel brachte Osman Bukari in der 58. Minute die Hausherren in Führung, ehe Mirko Ivanic in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) den 2:0-Endstand besiegelte.

Souveräne Tabellenführung für Belgrad

Mit dem Heimerfolg gegen FK Radnik Surdulica behauptet Roter Stern Belgrad weiterhin souverän die Spitze der Tabelle. Eine weitergehende Bewertung über den Saisonverlauf hinaus liefert der Ausgangstext nicht.