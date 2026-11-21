Nach dem russischen Angriff auf Österreichs Botschaft in Kyjiw verschärft Moskau den Ton. Der russische Botschafter macht Wien für mögliche negative Folgen selbst verantwortlich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die österreichische Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt wurde am Donnerstag bei einem russischen Luftangriff beschädigt. Statt sich dafür zu entschuldigen, weist Moskau jede Verantwortung zurück – und richtet eine deutliche Warnung an Österreich.

"Verantwortung liegt bei Österreich"

Die russische Botschaft in Wien verwies auf frühere Warnungen vor den Gefahren eines Aufenthalts in der Ukraine. Österreich habe diese Hinweise ignoriert. Deshalb liege die Verantwortung für mögliche negative Folgen "voll und ganz auf der österreichischen Seite".

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auch Botschafter Andrej Grosow äußerte sich nach seiner Einbestellung ins Außenministerium gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti ähnlich. Er wies die Vorwürfe gegen Russland als ungerechtfertigt zurück.

Wien weist Moskaus Darstellung zurück

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hatte den russischen Botschafter nach dem Angriff ins Außenministerium zitieren lassen. Das Außenministerium stellte klar, dass frühere Evakuierungsempfehlungen Russland keineswegs von seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen entbinden.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hatte den russischen Botschafter nach dem Angriff ins Außenministerium zitieren lassen. © APA/HANS KLAUS TECHT

Bundeskanzler Christian Stocker bezeichnete den Angriff als "völlig inakzeptabel". Bundespräsident Alexander Van der Bellen verurteilte ebenfalls, dass russische Angriffe auch diplomatische Einrichtungen gefährden.

Mehr Schutz für Botschaft

Bei dem Angriff wurden mehrere Fenster des Botschaftsgebäudes und drei Fahrzeuge beschädigt. Die Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, Verletzte gab es nicht. Meinl-Reisinger kündigte zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der österreichischen Vertretung an.