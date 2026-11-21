Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Johannes Steinhart, hat am Samstag Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) ein schlechtes Zeugnis ausgestellt.

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Wenn man das Regierungsprogramm als Messlatte nimmt, falle die Bilanz negativ aus, so Steinhart, der etwa das Fehlen von Teilzeitkassenverträgen oder die mangelnde Stärkung der Primärversorgungs-Netzwerke anführte. Auch sei Schumann bei der Reduktion der Wartezeiten "krachend" gescheitert.

"Nach wie vor haben wir keine Teilzeitkassenverträge, die wir auch angesichts der immer weiblicher werdenden Medizin dringender brauchen würden denn je. Wir haben keinerlei Stärkung der Primärversorgungs-Netzwerke, die für den ländlichen Raum so wichtig wären", bemängelte Steinhart in einer Aussendung. Bei der Reduktion der Wartezeiten gehe der Trend sogar in die Gegenrichtung. Selbiges gelte für die dringend erforderliche Reduktion von Bürokratie im Berufsalltag. Dieser Punkt sei durch die verpflichtende Codierung sogar konterkariert worden.

Präsident der Österreichischen Ärztekammer Johannes Steinhart © APA/GEORG HOCHMUTH

Steinhart vermisst ferner Maßnahmen in Richtung klarer und verbindlicher Versorgungspfade, auch vom "massiven Ausbau" von Präventionsleistungen sei nichts zu bemerken. Zudem habe das Ministerium "nur mit großer Mühe" die Impfstoffe für das bestehende Impfprogramm aufstellen können. "Auch beim einheitlichen Gesamtvertrag hält sich das Ministerium bislang sehr zurück, obwohl die ÖGK offensichtlich große Probleme hat, überhaupt substanziell zu verhandeln", so Steinhart.

Steinhart wünscht sich mehr Engagement

Steinhart wünscht sich von Schumann "deutlich mehr Engagement". Bis dato beschränke sich die Vision der Ministerin eher auf einen stetigen Niveauabbau zulasten der Menschen in diesem Land, "indem Aufgaben an weniger gut geeignete Berufsgruppen übertragen werden", kritisiert der ÖÄK-Präsident die Ermöglichung von Impfen in Apotheken.