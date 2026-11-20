Die UNO-Klimakonferent COP31 in Anatyla ist ohne ein Abschlussdokument verlängert worden. Was das für Europa und Österreich bedeutet, erklärt Klimaminister Norbert Totschnig in der ZIB 2.

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Die UNO-Klimakonferenz COP31 in Antalya ist am Freitag in die erwartete Verlängerung gegangen, ebenso ist auch vonseiten der EU ein Ende ohne Abschlusstext in den Raum gestellt worden. Aus EU-Verhandlungskreisen hieß es, lieber wolle man kein Dokument als ein schlechtes. Gefordert wurde insbesondere die Erwähnung der fossilen Energieträger, die aus dem bisherigen Entwurf wieder herausreklamiert wurden. Dem erfolgreichen Abschluss stehen aber noch weitere Hürden im Weg.

Dem planmäßigen Ende standen einige weitere Konfliktpunkte entgegen, die Verlängerung war also eher unausweichlich. So wird etwa noch um die Klimafinanzierung zu debattieren sein und damit erneut die EU im Zentrum stehen. Diese ließ schon vor dem Beginn der COP31 wissen, dass sie nicht zu einer Diskussion über neue Finanzmittel bereit sei.

"Es wird intensiv verhandelt, so ist das immer bei solchen Klima-Konferenzen. Es geht um Antworten auf zentrale Fragen wie die Erderwärmung", erklärt der ÖVP-Minister.

"Österreich und der EU ist es wichtig, dass in einem Dokument belegt wird, dass diese Erderwärmung von der fossilen Energie ausgeht. Ein Ausstieg muss daher ein Ziel sein. Das muss in einem Abschlussdokument verankert sein", so Totschnig.

Schwache Position der EU

"Auch die Elektrifizierung muss vorangetrieben werden. Das ist sicher eine Antwort auf den Klimawandel. Wir stehen auf jeden Fall für sauberen Strom", sagt der Klima-Minister weiter.

Moderatorin Margit Laufer fragte nach, wie stark die Position Europas sei:

"Was schließlich in der Vorlage des Dokuments steht, werden wir sehen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Verbündete und versuchen, andere zu überzeugen", musste Totschnig zugeben.