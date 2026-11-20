Eine Website des österreichischen Außenministeriums wurde Ziel eines unbefugten Zugriffs. Dabei konnten Dritte bestimmte dienstliche Kontaktinformationen von Beschäftigten einsehen.

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In der Nacht von 12. auf 13. November verschafften sich Unbefugte Zugang zu einer Internetseite des Außenministeriums, die von einem externen Dienstleister betrieben wird. Dieser Vorfall ereignete sich parallel zur weltweiten Störung bei Microsoft. Sobald der unbefugte Zugriff am 13. November bemerkt wurde, stoppte man ihn sofort.

Sofortige Reaktion und Meldung

Direkt nach der Entdeckung leitete das Außenministerium in Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister Schritte ein, um weitere unerlaubte Zugriffe abzublocken. Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften erging zudem eine Meldung an das Bundesamt für Cybersicherheit sowie an die Datenschutzbehörde.

Diese Datensätze wurden eingesehen

Ein hinzugezogenes Expertenteam untersuchte den Vorfall genauer. Die Überprüfung zeigte, dass bei dem Zugriff Datensätze aufgerufen wurden, die Namen und dienstliche Kontaktdaten von Mitarbeitenden der BMEIA-Zentrale und der Auslandsvertretungen enthielten. Personenbezogene Daten von Bürgerinnen und Bürgern waren laut den Erkenntnissen nicht betroffen.

Fokus auf höchste Sicherheitsstandards

Im Außenministerium nimmt man die Angelegenheit äußerst ernst. Da das BMEIA als Sicherheitsministerium agiert, hat der Schutz der eigenen IKT-Infrastruktur oberste Priorität. Die Systeme unterliegen strengen Sicherheitsvorgaben und werden laufend überwacht. Den bereits abgeschlossenen Vorfall nutzt das Ressort nun für zusätzliche technische Sicherheitschecks, um das höchstmögliche Schutzniveau sicherzustellen.