Die Vorbereitungen auf die neue AFLE-Saison laufen bei den Vienna Vikings auf Hochtouren. Nun konnte der amtierende Champion mit Eigenbauspieler und Youngster Noel Swancar die erste Vertragsverlängerung bekanntgeben.

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Während in den USA der Kampf um die Play-offs immer heißer wird, ist es in Football-Europa etwas ruhiger geworden. Trotz einiger Aufreger zwischen den beiden Profi-Ligen AFLE und EFA bereiten sich die Teams auf die kommenden Spielzeiten vor. Als amtierender AFLE-Champion ist für die heimische Erfolgs-Franchise, die Vienna Vikings, die Zielvorgabe klar: Titelverteidigung. Und dabei kann man, wie man nun bekanntgab, auch heuer wieder auf die Dienste eines Schlüsselspielers in der Abwehr setzen.

Der beste Youngster der Premierensaison, Noel Swancar, bleibt den Wikingern treu. "Für mich stand es nie zur Diskussion, meine Heimat und meine Wurzeln – die Vienna Vikings – zu verlassen. Umso dankbarer bin ich den Coaches und dem gesamten Staff für das entgegengebrachte Vertrauen und diese Möglichkeit", so der 22-jährige Nationalteamspieler.

Als Absolvent der Vikings Academy hat sich der Linebacker schon in jungen Jahren zu einer Schlüsselfigur im Team des Premieren-Meisters entwickelt. Im Vorjahr lieferte er mit 64 Tackles, 1 Sack, 2 Interceptions und 2 Forced Fumbles eine weitere Talentprobe ab.

Swancar mit Kampfansage

An die Konkurrenz schickt der Vikings-Star auch gleich eine Kampfansage: "Ich freue mich unfassbar, auch in der Saison 2027 wieder für die Vienna Vikings auflaufen zu dürfen und gemeinsam mit dem Team unseren Championship-Titel zu verteidigen!"

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Wie wichtig das Abwehr-Bollwerk ist, zeigt auch die Tatsache, dass er der erste Spieler der Meistermannschaft ist, der nun auch für die kommende Spielzeit bestätigt wurde. Nachdem Erfolgs-Coach Chris Calaycay sich von der Trainerbank zurückgezogen hat, zukünftig als Sportdirektor die Fäden zieht und das Zepter an Head Coach Jordan Neuman übergeben hat, setzt man in Wien weiterhin auf Kontinuität.