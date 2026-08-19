Horror-Fund: Toter Mann in Stadion entdeckt

Noch am Samstag wurde im Londoner Fußballstadion "The Valley" Profifußball gespielt. Doch wenige Tage später wurde ein Horror-Fund gemacht, der den Klub schockt.

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Charlton Athletic hatte am vergangenen Wochenende einen perfekten Start in die Championship, die zweite Liga in England, gefeiert. Gegen Derby County konnte der Londoner Klub einen 2:1-Heimsieg feiern. Doch wenige Tage später machte ein Mitarbeiter einen gruseligen Fund.

Am Dienstagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter die Leiche im Stadion "The Valley" (Kapazität 27.111 Zuschauer). Die Polizei hat den genauen Fundort nicht genannt. Es wird vermutet, dass die Leiche in einem schwer einsehbaren Teil des Stadions lag. Die Rettungskräfte wurden alarmiert, die aber nur noch den Tod des 33-Jährigen feststellen konnten. Der Mann wurde schon identifiziert und seine nächsten Verwandten wurden schon informiert. Sie erhalten Unterstützung von den Behörden.

Die Polizei hat mit den Ermittlungen schon begonnen. Laut ersten Einschätzungen der Ermittler könnte der Mann aus großer Höhe gefallen sein. Die Vermutung liegt nahe, dass der 33-Jährige sich auf einem der Tribünendächer befand und in die Tiefe gestürzt sei. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Aufgrund des Fundes wurde das U21-Spiel von Charlton gegen Bolton Wanderers, das am Dienstagnachmittag im Stadion stattfinden sollte, ins Trainingszentrum verlegt.

Klub reagiert auf den Fund

Charlton Athletic hat sich in einem Statement zu diesem Fall geäußert. Sie haben den Behörden die komplette Unterstützung bei der Aufklärung des Vorfalles zugesichert. Zudem ruft der Verein zur Mithilfe auf: "Der Tod wird noch untersucht. Jeder, der Informationen hat oder den Vorfall beobachtet haben könnte, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden."

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Weiter schreibt Charlton Athletic: "Jeder bei Charlton Athletic möchte der Familie, den Freunden und den Lieben des Einzelnen in dieser unglaublich schwierigen Zeit ihr tief empfundenes Beileid aussprechen. Der Club unterstützt die Behörden weiterhin bei ihren Anfragen und bittet respektvoll, die Privatsphäre der Betroffenen zu respektieren. Es gibt keinen Hinweis auf ein Fehlverhalten des Clubs. Charlton Athletic möchte sich auch bei seinen Mitarbeitern für die Professionalität bedanken, die sie bei der Bewältigung einer besonders schwierigen und beunruhigenden Situation gezeigt haben."