ÖFB-Juwel Ndukwe vor Spanien-Leihe

Jetzt geht es Schlag auf Schlag! ÖFB-Talent Feanyi Ndukwe steht offenbar vor dem nächsten großen Schritt in seiner noch jungen Karriere. Der 18-jährige Innenverteidiger soll vom FC Liverpool nach Spanien verliehen werden. Als neuer Klub ist UD Levante im Gespräch.

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Erst im Juli hatte U17-Vizeweltmeister Ndukwe die Wiener Austria verlassen und für rund drei Millionen Euro zu Liverpool gewechselt. Nun könnte es bereits weiter nach La Liga gehen. Nach Informationen von "Sky" soll der Deal kurz vor dem Abschluss stehen. In den kommenden Tagen wird Ndukwe demnach nach Spanien reisen, um einen Vertrag über eine Saison zu unterschreiben. Eine Kaufoption soll Levante nicht erhalten.

Für den Youngster wäre die Leihe eine spannende Gelegenheit – und für Liverpool offenbar die beste Lösung. Denn obwohl Ndukwe in der Vorbereitung ordentlich auf sich aufmerksam machte und zu den Spielern mit den meisten Einsatzminuten gehörte, darf er aktuell gar nicht für die "Reds" in Pflichtspielen auflaufen.

Arbeitsvisum macht LiverpoolStrich durch die Rechnung

Der Grund: Ndukwe fehlen noch die nötigen Punkte für ein sogenanntes "Governing Body Endorsement". Insgesamt braucht der Österreicher 15 Punkte, um die Voraussetzungen für ein Arbeitsvisum in England zu erfüllen. Damit bleibt derzeit nur der Umweg über eine Leihe. Und die könnte für Ndukwe zum Glücksfall werden: Statt in Liverpool auf der Tribüne zu sitzen, winkt ihm in Spanien wertvolle Spielpraxis auf höchstem Niveau.

Bei den "Reds" ist man jedenfalls vom Talent des Österreichers überzeugt. Liverpool-Abwehrchef Virgil van Dijk soll große Stücke auf den ehemaligen Austrianer halten. Auch Klub-Legende Steven Gerrard soll vom Youngster angetan sein.

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Nun könnte Ndukwe also schon bald in Spanien seine nächsten Schritte machen. Bei Levante wäre er Teil eines Teams, das allerdings einen denkbar schlechten Start erwischte: Zum Liga-Auftakt setzte es am Sonntag eine 0:3-Niederlage gegen Espanyol Barcelona.