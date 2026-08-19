Rekord-Ablöse! Jeyland Mitchell verlässt Sturm

Verteidiger wechselt für kolportierte acht Millionen Euro zu Racing Straßburg

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Erst im Juni hatte Sturm Graz die Option für einen Fixerwerb von Jeyland Mitchell gezogen. Nun verlässt der Verteidiger den Fußball-Vizemeister für kolportierte acht Millionen Euro in Richtung Straßburg. Die Summe, die inklusive Boni sein soll, entspricht der mit Abstand höchsten Ablösesumme der Grazer für einen Defensivspieler. Sturm hatte den 21-Jährigen aus Costa Rica zunächst von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen und in diesem Sommer für kolportierte 1,8 Mio. Euro erworben.

"Jeyland Mitchell hat sich nach kurzer Anlaufzeit zu einem absoluten Leistungsträger und Abwehrspieler von europäischem Format entwickelt. Dieser Weg belegt ein weiteres Mal die hervorragende Plattform, die der SK Sturm jungen Spielern bieten kann", erklärte Michael Parensen, der Sport-Geschäftsführer von Sturm. Parensen sah eine "ausgezeichnete Lösung für alle Beteiligten", man habe mit diesem Transfer im Defensivbereich "neue wirtschaftliche Maßstäbe" setzen können. Mitchell selbst sprach von einem "großartigen Jahr hier in Graz". "Ich konnte mich sportlich und persönlich enorm weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. Nun freue ich mich auf die Herausforderung in der Ligue 1."





Abgang auch bei Ried

Einen Abgang hat unterdessen auch die SV Ried zu verzeichnen. Eigenbauspieler Jonas Mayer wird an Zweitligist Blau-Weiß Linz verliehen, es wurden eine Kauf- und eine Rückkaufoption für den 22-jährigen Mittelfeldspieler vereinbart.