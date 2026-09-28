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Neues Ritual

DARUM wird dieser NFL-Jungspund von allen gefeiert

SR
von
Ein Footballspieler der Cincinnati Bengals mit der Nummer 96 winkt nach dem Spiel vom Feld.
© Icon Sportswire via Getty Images
Drei Spieltage ist die neue NFL-Saison alt, neben einigen Überraschungen sorgt allerdings ein Rookie ganz besonders für Aufsehen und wird weltweit gefeiert.
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Am dritten Spieltag der NFL konnte Bernhard Raimann mit den Indianapolis Colts endlich den ersten Saisonsieg feiern. Die größte Überraschung bisher sind die Las Vegas Raiders, die entgegen aller Expertenmeinungen immer noch ungeschlagen sind.

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Bei den Quarterbacks überraschten vor allem Bryce Young und Tyler Shough, die derzeit die einzigen Spielmacher mit mehr als 900 Yards sind, und Seahawks-Superstar Jackson Smith Njigba hat damit Geschichte geschrieben, dass er der erste Spieler in diesem Jahrtausend ist, der in den ersten drei Saisonspielen über 400 Receiving Yards und sechs Touchdowns hat.

Doch für das absolute Saison-Highlight sorgt ein ganz anderer, dessen Name vor der Saison nur absoluten Fans ein Begriff war. Denn auch am Sonntag sorgte der 23-jährige Landon Robinson, Rookie-Defensive-Tackle der Cincinnati Bengals, für den viralen Hit, den alle feiern.

Alle feiern 134-Kilo-Koloss

Der 134-Kilo-Koloss aus Ohio wurde in der 7. Runde des Drafts als 226. Spieler ausgewählt und zeigt stolz, wo er her ist. Denn der Abwehr-Gigant war am Navy-College. Und während seine Teamkollegen bei der Ankunft im Stadion sich darum duellieren, wer das schrillste Outfit trägt und am meisten auffallen kann, gewinnt Robinson mit einem völlig anderen Zugang.

Auch beim zweiten Heimspiel der Bengals trat er den Arbeitstag in seiner Navy-Uniform an. "Das ist unglaublich", zeigten sich sogar die abgebrühtesten NFL-Experten, die beinahe schon alles gesehen haben, von dieser Idee begeistert und freuen sich bereits auf den nächsten Auftritt des Marine-Offiziers.

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