So läuft die NFL bei uns im TV

In der Nacht auf Donnerstag startet die NFL mit der Super-Bowl-Revanche zwischen den Seattle Seahawks (Titelverteidiger) und den New England Patriots. RTL & Sky sind live dabei (Ankick 2.20 Uhr MESZ) und bieten zudem eine vollbepackte Saison.

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Football-Fans, die sich das Sky-Sport-Paket gönnen, kommen ab dieser Saison voll auf ihre Rechnung: Vor wenigen Tagen ging ein 24-Stunden-Sender zum Thema Football on Air. Dazu laufen jede Woche eine deutschsprachige NFL-Konferenz und zusätzliche Einzelspiele (vorwiegend an Sonntagen).

Raimals Colts in live in "NFL Red Zone"

Die populäre "NFL Red Zone" mit Original-US-Kommentar startet am Sonntag um 19 Uhr – inklusive Live-Einstiegen in die Auftakt-Partie von Bernhard Raimanns Indianapolis Colts gegen die Baltimore Ravens.

Zudem werden auch die "Thursday Night Football"-Partien (bei uns in der Nacht auf Freitag; Kickoff: 2.15 MESZ), sowie die US-Primetime-Partien am Sonntag (Mo. 2.20 Uhr MESZ) und Montag (Di. 2.15 MESZ) übertragen. NFL-Football im Free-TV läuft auf RTL mit Primetime-Livespielen um 19 und 22 Uhr, dazu kommen drei wöchentliche Night Games auf RTL und Sky Sport.

RTL Deutschland hat sich die Rechte für 200 Live-Partien gesichert.