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Red-Bull-Star verpasst Niederlande-GP

Isack Hajdar (links) und Max Verstappen (rechts) beim Großen Preis von Österreich
© Getty Images
Vor dem ersten Rennen nach der Sommerpause muss Red Bull Racing auf einen ihrer Stammfahrer verzichten. Isack Hajdar hat sich im Vorfeld des Großen Preises der Niederlande verletzt.
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Red Bull Racing muss beim Großen Preis der Niederlande auf den Franzosen Isack Hajdar verzichten. Der 21-Jährige hat sich laut der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" während eines Trainings am Handgelenk verletzt.

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Weiter berichtet die Zeitung, dass ein Ersatz schon bereitsteht. Racing-Bulls-Fahrer Liam Lawson soll den Franzosen bei Red Bull ersetzen. Der österreichische Rennstall wollte sich zu den Berichten bisher nicht äußern.

Alter Bekannter springt ein

Jedoch hat das neuseeländische Portal "New Zealand Herald" die Meldung bestätigt. Der Kiwi-Star soll neben Max Verstappen in Zandvoort an den Start gehen.

Schon 2025 war Lawson der Teamkollege des vierfachen Weltmeisters. Aber er wurde schon nach zwei Rennen fallengelassen. Yuki Tsunoda soll ihn beerben. Der Japaner wurde nach der Saison durch den Franzosen ersetzt und ist nur noch der Reservefahrer. Dafür soll Tsunoda laut "De Telegraaf" bei Racing Bulls neben Supertalent Arvid Lindblad einspringen.

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