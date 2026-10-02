Marquez-Brüder dominieren MotoGP-Training in Japan

Nach Marc-Bestzeit am Freitagvormittag legte Alex Marquez mit Rundenrekord nach. MotoGP-Sprint (Samstag, 8 Uhr) und GP (Sonntag, 7 Uhr) laufen live auf ServusTV.

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Für die Motorsport-Fans gibt's an diesem Wochenende ein doppeltes Frühstück. Als "Vorspeise" zur Formel 1 in Malaysia (GP Sonntag um 10 Uhr/ServusTV) geht's in Japan am Samstag (8 Uhr/Sprint) und am Sonntag (7 Uhr/Start zum GP) in der MotoGP zur Sache.

Wird WM noch zum Vierkampf?

Für Spannung ist gesorgt: Während WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) auf dem tückischen Motegi Circuit mit Abstimmungsproblemen kämpft, legte Verfolger Marc Marquez (Ducati), der mit 12 Punkten Rückstand auf Martin nach Japan kam, im ersten Freitag-Training mit Bestzeit los. In der zweiten Session war Alex Marquez noch schneller: Der nach Saisonende zu KTM wechselnde Ducati-Pilot brannte in 1:42,811 einen Streckenrekord in den japanischen Asphalt.

Während Marquez bereits aus dem WM-Rennen ist, machen sich auch der WM-Dritte Marco Bezzecchi (Aprilia) mit 42 Punkten Rückstand und Spielberg-Sieger Pedro Acosta (KTM/72 Punkte hinter Martin) noch Hoffnungen, in den Titelkampf eingreifen zu können.

Für Experten ist Marc Marquez der große Favorit: Abgesehen davon, dass Motegi als Marquez-Strecke gilt: Der Spanier hat dort 2014, 2016, 2018 und 2025 vier seiner sieben MotoGP-Titel fixiert.