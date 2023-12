Diese Geschäfte haben am 8. Dezember geöffnet

Shopping-Fans aufgepasst. Freitag, der 8. Dezember, ist Mariä Empfängnis. oe24 zeigt, welche Geschäfte an diesem gesetzlichen Feiertag offen haben.

Am Freitag steht ein Feiertag zum Einkaufen bevor. oe24 gibt den Überblick, welche Geschäfte in welchen Branchen geöffnet haben.

Inter-, und Eurospar und Hofer geöffnet

Eine Spar-Sprecherin teilt mit: "Wir sind am 8.12. flächendeckend in ganz Österreich für unsere Kunden da." Alle Interspar- und Eurospar-Märkte haben geöffnet.

Auch Hofer plant am Freitag die Öffnung seiner Filialen mit verkürzten Betriebszeiten von 10 bis 18 Uhr.

Lidl und Rewe bleiben geschlossen

Geschlossen bleiben, den Mitarbeitern zuliebe, die Billa, Billa plus, Bipa und Penny-Märkte von Rewe. Auch Lidl-Filialen bleiben am Freitag zu.

Allerdings haben einige Billa-Supermärkte an Bahnhöfen offen, etwa am Praterstern. Auch der Billa-Plus im Gerngross oder in der Millenium City ist offen.

Due Drogeriekette Dm hat am Marienfeiertag geöffnet.

Mode shoppen am Feiertag

Viele Modehändler sperren auf. Meist von 10 bis 18 Uhr laden Sie zum Weihnachtsshopping ein. Darunter Peek & Cloppenburg, H&M, Calzedonia, Intimissimi, Tezenis. Auch bei der Fussl Modestraße sind die meisten Filialen geöffnet. Auch die meisten Hervis-Geschäfte öffnen zwischen 10 und 17 Uhr.

Schnäppchen-Jäger können in die Designer Outlets in Parndorf und Salzburg. Die sind auch von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Elektronik einkaufen

Die größten Elektronikhändler empfangen am Feiertag Kunden. Mediamarkt öffnet von 10 - 18 Uhr für das Weihnachtsshopping. Auch Hartlauer öffnet die meisten Märkte von 10 bis 17 Uhr.

Möbel im Angebot

Möbel-Shopping ist am Feiertag mit teils sehr guten Angeboten möglich. Die XXL-Gruppe (XXL Lutz, Mömax, Möbelix) sperrt von 10 bis 18 Uhr auf. Auch Ikea hat österreichweit geöffnet. Der Möbelhändler Kika/Leiner ebenso.

Für die Heimwerker

Info für die Heimwerker: Hornbach und Bauhaus haben viele Märkte geöffnet, Obi schließt seine Häuser am Freitag aber.