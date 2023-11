Mega-Rabatte bei Hofer: Ab heute Fitnessgeräte zum Schnäppchenpreis

Online Shopping – so bereitet man sich optimal auf Black Friday, Weihnachten und Co. vor Im November ist es wieder so weit, die Rabattschlacht bei Black Friday beginnt. Klug gewählt, denn es ist der Monat, in dem die meisten Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Aber wie günstig sind die vermeintlichen Schnäppchen, die an diesem Tag über den Tisch gehen?