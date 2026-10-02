Verstappen mit erster Trainings-Bestzeit in Malaysia

Max Verstappen ist beim Formel-1-Trainingsauftakt in Malaysia Bestzeit gefahren.

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Der Sieger des bisher letzten Grand Prix in Sepang 2017 verwies in der einstündigen Einheit am Freitag Mercedes-Pilot George Russell (+0,383 Sek.) auf den zweiten Platz. Dritter wurde Verstappens Red-Bull-Teamkollege Isack Hadjar vor Charles Leclerc (Ferrari). WM-Leader Kimi Antonelli, der im Klassement 66 Punkte Vorsprung auf Verfolger Russell hat, kam im zweiten Silberpfeil auf Rang fünf.

Der Italiener wies bereits mehr als eine Sekunde Rückstand auf Verstappen auf. Inwiefern das große Update-Paket für den Mercedes für Verbesserungen sorgt, muss sich noch zeigen. Das Rennen am Sonntag (9.00 Uhr/live ServusTV, Sky) auf dem Kurs nahe Kuala Lumpur wurde nachträglich in den Kalender aufgenommen. Es geht offiziell um den Großen Preis von Bahrain, nachdem das Rennen dort sowie auch in Saudi-Arabien im April wegen des Iran-Kriegs abgesagt worden war. Von 1999 bis 2017 hatte Malaysia zum festen Rennprogramm der Motorsport-Königsklasse gehört.

"Die Strecke ist sehr cool", funkte Russell während der ersten Runden begeistert an die Box. Allerdings nimmt der grobe und raue Asphalt die Reifen besonders mit. Die klimatischen Bedingungen mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad kombiniert mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit sind für die Fahrer eine große Herausforderung.