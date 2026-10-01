Hitze-Hölle und Waldbrand-Rauch! F1 schlägt Alarm

Die Formel 1 kehrt nach neun Jahren nach Malaysia zurück. Doch ausgerechnet beim großen Sepang-Comeback drohen extreme Bedingungen.

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Auf die Formel 1 wartet ein außergewöhnliches Rennwochenende. Der Grand Prix in Sepang steigt am Sonntag (9 Uhr, ServusTV, im Sport24-Liveticker) – und schon vor dem ersten Training sorgen Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und sogar Waldbrand-Rauch für Gesprächsstoff.

Die FIA hat für das Rennwochenende offiziell einen "Heat Hazard" ausgerufen. Der prognostizierte Hitzeindex soll während des Grand Prix die dafür festgelegte Schwelle von 31 Grad überschreiten.

Für die Teams hat das konkrete Folgen: Sie müssen Komponenten des vorgeschriebenen Fahrer-Kühlsystems in die Autos einbauen.

Waldbrand-Rauch wird zum nächsten Problem

Doch damit nicht genug. Rauch von Waldbränden in Indonesien beeinträchtigt die Luftqualität in Teilen Malaysias.

Die malaysische Regierung rechnet weiterhin mit einer planmäßigen Austragung des Grand Prix. Die Luftqualität werde allerdings laufend beobachtet.

Auch das Wetter könnte für zusätzliche Würze sorgen. Für das Wochenende werden Temperaturen um 31 bis 32 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit erwartet. Dazu kommt Regengefahr. Für Sonntag liegt die prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit bei 30 Prozent.

Halbes F1-Feld betritt Neuland

Neben den extremen Bedingungen wartet noch eine weitere Herausforderung: Mehr als die Hälfte des aktuellen Fahrerfeldes hat noch nie einen Formel-1-Grand-Prix in Sepang bestritten.

Nur zehn der 22 Piloten verfügen über entsprechende Rennerfahrung auf dem anspruchsvollen Kurs.

Einer davon ist Max Verstappen – und der hat an Sepang besonders gute Erinnerungen. Als die Formel 1 2017 zuletzt in Malaysia gastierte, schnappte sich der damals gerade 20-Jährige den Sieg.

Neun Jahre später kehrt die Königsklasse zurück. Diesmal könnte allerdings schon vor dem Start nicht nur die Strecke selbst zum Härtetest werden.