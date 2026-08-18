F1-Kenner: Große Verstappen-News steht bevor

Gibt es in Max Verstappens Heimat die große Verkündung für Red Bull Racing?

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Seit geraumer Zeit wird über die Zukunft von Verstappen bei Red Bull gerätselt, philosophiert und diskutiert. Die Gerüchte um einen Wechsel in einen anderen Rennstall sind abgeflacht, ein Bekenntnis zu den Bullen fehlt aber auch noch.

Zumindest einer glaubt aber an eine große Verkündung beim Großen Preis der Niederlande. Robert Doornbos, Verstappen-Landsmann und selbst zwanzig Jahre in der Formel 1 unterwegs, erwartet Großes.

"Alternative ist weggefallen"

Im Podcast "The Pit" meinte der ehemalige Red-Bull-Pilot: "Was Max künftig machen wird, das wird wahrscheinlich in Zandvoort bekanntgegeben. Dies ist der letzte Grand Prix der Niederlande. Es ist ein wichtiger Moment für Red Bull, Max an Bord zu halten und ihn bis einschließlich 2028 an das Team zu binden."

Robert Doornbos © NurPhoto via Getty Images

Der 44-jährige F1-Experte weiter: "Das ist im Grunde jener Vertrag, den er ja bereits unterzeichnet hat. Es wäre dem Team gegenüber nur fair, dies gegenüber den Medien und Red Bull öffentlich zu erklären."

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An viel mehr Optionen glaubt der Niederländer nicht, immerhin ist Mercedes mit Kimi Antonelli bestens besetzt: "Ich schätze, er bleibt bei Red Bull Racing, denn eine Alternative ist weggefallen."