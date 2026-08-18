oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Verlängerung?

F1-Kenner: Große Verstappen-News steht bevor

OR
von
Ein Mann im Red Bull Racing Outfit sitzt mit den Händen unter dem Kinn in einer Pressekonferenz.
© Getty Images
Gibt es in Max Verstappens Heimat die große Verkündung für Red Bull Racing?
OE24 auf Google bevorzugen

Seit geraumer Zeit wird über die Zukunft von Verstappen bei Red Bull gerätselt, philosophiert und diskutiert. Die Gerüchte um einen Wechsel in einen anderen Rennstall sind abgeflacht, ein Bekenntnis zu den Bullen fehlt aber auch noch.

Zumindest einer glaubt aber an eine große Verkündung beim Großen Preis der Niederlande. Robert Doornbos, Verstappen-Landsmann und selbst zwanzig Jahre in der Formel 1 unterwegs, erwartet Großes.

"Alternative ist weggefallen"

Im Podcast "The Pit" meinte der ehemalige Red-Bull-Pilot: "Was Max künftig machen wird, das wird wahrscheinlich in Zandvoort bekanntgegeben. Dies ist der letzte Grand Prix der Niederlande. Es ist ein wichtiger Moment für Red Bull, Max an Bord zu halten und ihn bis einschließlich 2028 an das Team zu binden."

Robert Doornbos
Robert Doornbos © NurPhoto via Getty Images

Der 44-jährige F1-Experte weiter: "Das ist im Grunde jener Vertrag, den er ja bereits unterzeichnet hat. Es wäre dem Team gegenüber nur fair, dies gegenüber den Medien und Red Bull öffentlich zu erklären."

Auch interessant

Swift & Kelce: Hellseherin sagt Trennung voraus

Feuer in belgischem Naturschutzgebiet tobt weiter

"Sei still!": Trump attackiert US-Journalistin

An viel mehr Optionen glaubt der Niederländer nicht, immerhin ist Mercedes mit Kimi Antonelli bestens besetzt: "Ich schätze, er bleibt bei Red Bull Racing, denn eine Alternative ist weggefallen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

F1-Kenner: Große Verstappen-News steht bevor

Macarena-Flügel: FIA trifft Entscheidung

Hypo bezahlte Libyen-Flüge von Haider

Nach Nagelsmann-Absage: Paris soll sich mit neuem Wunschkandidat Luis Enrique einig sein

Ferrari-Star Leclerc im Babyglück

Paket löste Terror-Alarm in Manchester aus

Chaos bei den Grünen

Formel 1 kehrt zurück: Alle jagen Antonelli

Horror-Crash von Mick Schumacher

Raffl siegt mit Dallas bei den Winnipeg Jets