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GP in Malaysia

Ferrari-Drama & Abbruch: Totales Chaos vor Renn-Start

SR
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Ein roter Formel-1-Wagen fährt bei nasser Strecke auf einer Rennstrecke.
© Getty Images
Nicht nur der Regen sorgte vor dem Start des GP von Bahrain, der in Sepang (Malaysien) ausgetragen wurde für Chaos.
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Nach dem Qualifying am Samstag fieberten die Formel-1-Fans dem Start am Sonntag entgegen. Die erste Startreihe mit Max Verstappen und Lewis Hamilton weckte Erinnerungen an die große Rivalität der letzten Jahre. Doch dann begann der Chaos-Sonntag (HIER im LIVE-TICKER).

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Aufgrund der heftigen Regenfälle musste der Start bereits um 40 Minuten verschoben werden, weil die Strecke zu nass war und die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte. Um 15.40 Uhr Ortszeit (9.40 Uhr MESZ) konnte dann das Feld hinter dem Safety Car in mehrere Einführungsrunden losrollen. Doch dann ging das Chaos erst richtig los.

Erst landete Red-Bull-Star Isack Hadjar im Kiesbett und musste sich beeilen, nicht zu viel Zeit zu verlieren, dann herrschte Unruhe bei Pole-Mann Verstappen. Er konnte nicht richtig beschleunigen und hielt das Feld hinter sich auf. Umgehend gab es via Social Media die Vermutung, dass er das Feld aufgehalten hatte um seinem Teamkollegen die Möglichkeit zu geben wieder zurück zu kommen.

Ein Formel-1-Red-Bull-Rennwagen fährt bei nassen Bedingungen über eine regennasse Rennstrecke.
© Getty Images

Probleme bei Ferrari

Doch dann wurde es richtig dramatisch. Der Samstags-Zweite Hamilton funkte, dass er ebenfalls Probleme mit dem Gaspedal habe. Er rollte auf der Start-Ziel-Linie aus und musste seinen Bolliden kurz abstellen. Die Rennleitung entschied sich den Start erneut abzubrechen und holte die Fahrer zurück in die Boxengasse.

Laut Ex-Fahrer Anthony Davidson soll der Fehler mit einem Fehler von Ferrari zu tun haben. Demnach soll es daran liegen, dass der Motor aufgrund der Wetterbedingungen nicht genug beschleunigt wurde und in weiterer Folge der Turbo aussetzt und sich das Auto die Energie aus der Batterie holt, bis diese leer ist. Dem 47-jährigen Briten zufolge soll es sich also um einen Software-Fehler von Ferrari handeln, der auch während dem Rennen zum Problem werden könnte.

Doch das war zu spät für viele andere Piloten auf dem Traditions-Kurs in Sepang. Entlang der Boxenmauer standen gleich mehrere Autos, die eine Sache gemeinsam hatten: den Ferrari-Motor. Ein technisches Problem bei der Scuderia, ein noch größeres Drama des Teams wurde aufgrund der erneuten Verzögerung verhindert und die Fans müssen weiter auf den Start warten.

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