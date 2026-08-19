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Netflix-Hammer: Jetzt kommt neue Schumacher-Doku

Ein Rennfahrer im blauen Benetton-Formel-1-Auto blickt aus dem Cockpit nach oben.
© Getty Images
Die neue Doku zeigt Schumachers Schicksals-Saison.
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Michael Schumacher schrieb 1994 Motorsportgeschichte. Mit seinem ersten Weltmeistertitel im Benetton gelang dem Deutschen der endgültige Durchbruch an die Spitze der Formel 1. Nun widmet Netflix genau dieser entscheidenden Saison eine neue Dokumentation.

"Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende" startet am 2. Oktober weltweit exklusiv auf Netflix. Der Film begleitet Schumacher von seinem spektakulären Auftaktsieg in Brasilien bis zum dramatischen Finale in Australien. Neben bekannten Rennbildern sollen auch bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dieser Zeit zu sehen sein.

Ein Rennfahrer im blauen Overall jubelt mit einem Pokal auf dem Siegerpodest.
© Getty Images

Zu Wort kommen zahlreiche Wegbegleiter, darunter Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard und Willi Weber. Auch Ehefrau Corinna Schumacher spricht über die Anfänge ihrer Beziehung. Netflix will damit sowohl den kompromisslosen Rennfahrer als auch den privaten, sensiblen Menschen zeigen.

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Die Saison 1994 war allerdings nicht nur von Schumachers Erfolgen geprägt. Die tödlichen Unfälle von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger überschatteten das Jahr, zudem musste sich Schumacher mit Manipulationsvorwürfen auseinandersetzen. Am Ende stand dennoch sein erster WM-Triumph – der Startschuss für eine außergewöhnliche Karriere mit insgesamt sieben Weltmeistertiteln.

Seit seinem schweren Skiunfall Ende 2013 lebt Schumacher weitgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit.

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