Ferrari-Chef Vasseur reagiert auf Horner-Ansage

Christian Horner spricht aktuell offen über eine Rückkehr in die Formel 1. Dabei nennt der Brite einen bestimmten Rennstall: Ferrari. Nun reagiert der aktuelle Teamchef Fred Vasseur auf die Aussagen. Der Franzose ist darüber nicht erfreut.

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Ferrari-Teamchef Fred Vasseur steht aktuell unter extremem Druck. Sein Team verliert den Anschluss an die Konkurrenz. Zudem sorgt Ex-Red-Bull-Racing-Chef Christian Horner mit seinen Aussagen für zusätzliches Chaos.

Vasseur wurde nach dem Großen Preis von Aserbaidschan von "Sky" zu der Aussage gefragt. Der Franzose antwortete: "Christian Horner ist schon länger auf Arbeitssuche. Letzten Endes sind die Dinge so, wie sie sind. Es ist nicht einfach, in dieser Atmosphäre zu arbeiten und 25 Mal am Tag die gleichen Fragen beantworten zu müssen – für mich und für jeden im Team." Er betonte, dass er von den Spekulationen nicht viel hält. Vasseur erklärte: "Das nimmt natürlich ein wenig die Ruhe und geht natürlich an die Substanz."

"Ferrari ist die größte Marke in der Formel 1"

Der Brite hat gegenüber der "Times" gesagt, dass er für Ferrari in die Formel 1 zurückkehren würde. Horner meinte: "In dieser Phase meines Lebens gibt es nur ein Team, bei dem ich akzeptieren würde, nicht als Mitbesitzer beteiligt zu sein. Ob ich Ferrari in Betracht ziehen würde? Ich meine, Ferrari ist die größte Marke in der Formel 1. Das ist der Traum. Und man könnte sagen, es ist der schlafende Riese der Formel 1."

Ferrari hatte in Baku zu kämpfen. Charles Leclerc beendete das Rennen auf Rang vier und Lewis Hamilton auf Rang sechs. Vasseur lieferte schon eine Analyse zu der aktuellen Lage: "Am Chassis kann man ein Upgrade machen und die Pace wiederfinden. Beim Motor ist das wesentlich langwieriger und schwieriger. Nächstes Jahr haben wir sicherlich ein besseres Paket, aber wir müssen jetzt bis zum Ende der Saison überleben mit dem, was wir haben."