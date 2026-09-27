F1-Aufreger
"Bahrain-GP" in Malaysia sorgt für Verwirrung
Nächster F1-Stopp ist nicht wie es auf den ersten Blick aussehen könnte in der Wüste von Bahrain sondern in Malaysia.
Frühstücks-GP statt Flutlichtspektakel
Wegen der Kriegshandlungen im Nahen Osten wurde der ursprünglich für 12. April angesetzte GP von Bahrain abgesagt und in den Herbst verlegt.
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Allerdings wird auch am Ersatz-Wochenende (2.-4. Oktober) nicht in der Wüste gefahren, sondern erstmals seit neun Jahren auf dem Sepang International Circuit bei Kuala Lumpur. Für Verwirrung sorgt allerdings der offizielle Name: "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix" – mit dem Zusatz "in Malaysia". Aufgrund der Zeitverschiebung bekommen wir den GP am Sonntag zum Frühstück serviert: Start ist um 9 Uhr MESZ (ServusTV live).
Für den F1-Tross ist die Verlegung nach Malaysia eine Win-win-Situation: Zwischen Sepang und Singapur, wo am 11. Oktober dann der nächste Grand Prix am Programm steht, liegen nur 320 Kilometer.
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