"Bahrain-GP" in Malaysia sorgt für Verwirrung

Wo "Bahrain" draufsteht, ist nicht unbedingt Bahrain drin!

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Nächster F1-Stopp ist nicht wie es auf den ersten Blick aussehen könnte in der Wüste von Bahrain sondern in Malaysia.

Frühstücks-GP statt Flutlichtspektakel

Wegen der Kriegshandlungen im Nahen Osten wurde der ursprünglich für 12. April angesetzte GP von Bahrain abgesagt und in den Herbst verlegt.

Allerdings wird auch am Ersatz-Wochenende (2.-4. Oktober) nicht in der Wüste gefahren, sondern erstmals seit neun Jahren auf dem Sepang International Circuit bei Kuala Lumpur. Für Verwirrung sorgt allerdings der offizielle Name: "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix" – mit dem Zusatz "in Malaysia". Aufgrund der Zeitverschiebung bekommen wir den GP am Sonntag zum Frühstück serviert: Start ist um 9 Uhr MESZ (ServusTV live).

Für den F1-Tross ist die Verlegung nach Malaysia eine Win-win-Situation: Zwischen Sepang und Singapur, wo am 11. Oktober dann der nächste Grand Prix am Programm steht, liegen nur 320 Kilometer.