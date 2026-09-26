Baku-Chaos! Russell gewinnt Crash-Krimi vor Verstappen

George Russell gewinnt den Baku-GP im engsten Finish seit 2002 vor Max Verstappen. WM-Leader Kimi Antonelli kämpfte sich von Rang 16 auf Platz 5 vor.

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George Russell hat das Baku-Chaos überstanden! Der Mercedes-Pilot gewann den Großen Preis von Aserbaidschan mit gerade einmal 0,196 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen und feierte damit den achten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere – erstmals führte der Brite ein Formel-1-Rennen von Start bis Ziel an. Isack Hadjar komplettierte als Dritter das Podest. WM-Leader Kimi Antonelli kämpfte sich nach seinem Qualifying-Crash von Startplatz 16 noch auf Rang fünf.

George Russell feierte mit seinem Start-Ziel-Sieg den 8. GP-Triumph seiner Karriere. © Sutton Images

Russell fährt zunächst allen davon

Von der Pole erwischte Russell einen perfekten Start und verteidigte die Führung souverän. Dahinter kam Charles Leclerc schlecht weg und verlor Rang zwei an Oscar Piastri. Verstappen arbeitete sich von Startplatz acht ebenfalls schnell nach vorne. Der Red-Bull-Star schnappte sich zunächst Lando Norris und später Leclerc.

Russell nutzte die freie Fahrt und setzte sich immer weiter ab. Nach 15 Runden betrug sein Vorsprung auf Piastri bereits fast sieben Sekunden, später waren es sogar elf.

Antonelli hatte es im hinteren Feld zunächst deutlich schwerer. Der WM-Leader arbeitete sich aber Schritt für Schritt nach vorne und erreichte in Runde 19 erstmals die Top Ten.

Albon-Crash löscht Russells Vorsprung aus

Dann begann das Baku-Chaos. Alex Albon blockierte beim Anbremsen, verpasste den Notausgang und krachte frontal in die Streckenbegrenzung (31.). Das Safety Car kam heraus – Russells Elf-Sekunden-Polster war mit einem Schlag dahin.

Alexander Albon landete in der Streckenbegrenzung. © LAT Images

Die Spitze nutzte die Neutralisierung zum Reifenwechsel. Russell und Verstappen gingen auf Soft, auch Antonelli holte sich die weiche Mischung.

Beim Restart schlug Verstappen sofort zu und ging an Piastri vorbei. Doch dahinter krachte es gewaltig.

Massencrash sorgt für nächstes Safety Car

Franco Colapinto verbremste sich, traf Pierre Gasly und schob dessen Alpine in Norris (37.). Für Gasly und Norris war das Rennen beendet, auch Colapinto musste kurz darauf aufgeben. Gleichzeitig krachte es bei den Racing Bulls: Arvid Lindblad fuhr Teamkollege Liam Lawson ins Auto.

Heftiger Crash zwischen Franco Colapinto und Pierre Gasly. © GEPA pictures

Das Safety Car musste erneut ausrücken. Beim nächsten Restart behauptete Russell seine Führung gegen Verstappen.

Piastri warf anschließend seine Podestchance weg. Im Duell mit Hadjar verbremste sich der McLaren-Pilot, musste in den Notausgang und fiel bis auf Rang 15 zurück (40.). Eingefügter Text

Antonelli stürmt von Platz 16 auf Rang fünf

Von den Turbulenzen profitierte Antonelli. Der Italiener war plötzlich wieder mitten im Spitzenfeld und hing am Heck der beiden Ferrari.

Kimi Antonelli machte 11 Plätze gut. © APA/AFP/IGOR IVANKO

Lewis Hamilton konnte den ersten Angriff noch abwehren, eine Runde später war er fällig: Antonelli zog vorbei und übernahm Platz fünf (43.). Damit hatte der WM-Leader nach seinem Qualifying-Crash elf Positionen gutgemacht. An Leclerc kam er im Finish allerdings nicht mehr heran.

Auch Nico Hülkenberg schnupperte an einem WM-Punkt, verlor Rang zehn drei Runden vor Schluss aber noch an Carlos Sainz.

Knappster Formel-1-Sieg seit 2002

Vorne blieb es bis zur Ziellinie ein Krimi. Verstappen lag weniger als eine Sekunde hinter Russell und touchierte in Runde 47 sogar leicht die Streckenbegrenzung. Ein zunächst notierter möglicher Verstoß des Red-Bull-Stars während der Safety-Car-Phase hatte keine Folgen: Die Rennleitung leitete keine Untersuchung ein.

Max Verstappen fehlten 0,196 Sekunden auf Sieger Russell. © APA/AFP/POOL/ANDREJ ISAKOVIC

Auf den letzten Metern setzte Verstappen noch einmal alles auf eine Karte – doch Russell rettete 0,196 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie. Weniger hatte zwei Fahrer bei einem Formel-1-Sieg zuletzt 2002 in Indianapolis getrennt, als Rubens Barrichello Michael Schumacher hauchdünn bezwang.

Selbst die letzte Runde blieb typisch Baku: Valtteri Bottas krachte in Kurve 15 mit seinem Cadillac in die Barriere, gab über Funk aber sofort Entwarnung.

Im WM-Kampf verkürzte Russell seinen Rückstand auf Antonelli auf 66 Punkte. Die nächste Gelegenheit zur Aufholjagd bietet sich bereits am 4. Oktober, wenn der Titelkampf beim Malaysia-GP in Sepang ab 9 Uhr (live ServusTV) in die nächste Runde geht.