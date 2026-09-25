WM-Party für Antonelli? Imola will F1-Finale übernehmen

Zweieinhalb Monate vor dem geplanten WM-Finale in Abu Dhabi steht nicht fest, ob dort tatsächlich gefahren werden kann. Imola würde den letzten GP des Jahres übernehmen und Local Hero Kimi Antonelli den roten WM-Teppich ausrollen.

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Grund für die Unsicherheit ist die politische Lage in der Golf-Region. Das Internet-Portal motorsport-total.com berichtet darüber, dass mindestens acht iranische Öltanker in der nahen Straße von Hormus getroffen wurden. Ein Sicherheitsrisiko, dem sich die Formel 1 unmöglich aussetzen kann. Zudem sollen F1-Ausrüster nicht bereit sein, in die Krisenregion zu reisen.

Der für 29. November geplante GP in Katar könnte ersatzlos gestrichen werden.

"Plan B": Antonelli-Heimparty in Imola

Abu Dhabi will den Grand Prix am 6. Dezember unbedingt durchziehen und versichert, dass die nötige Sicherheit gewährleistet sei. Nach wie vor sind alle notwendigen Quartiere reserviert.

Nichtsdestotrotz holt Imola den "Plan B" aus der Schublade: In der Emilia-Romagna bereitet man sich auf eine abgespeckte Version des früheren F1-Klassikers vor. Zusatztribünen wird's nicht geben - man weiß ja nicht, wie viele Zuschauer den zu erwartenden niedrigen Temperaturen am ersten Dezember-Wochenende trotzen würden.

Dass es auf und abseits der Strecke heiß hergehen dürfte, dafür wird WM-Dominator Kimi Antonelli sorgen. Der 20-Jährige ist bei aktuell 81 Punkten Vorsprung drauf und dran, als jüngster Weltmeister Geschichte zu schreiben, und als erster Italiener seit Alberto Ascari 1953.